Sono gravi! Nonna e nipotina travolte da un’auto mentre attraversano la strada : Sono in gravi condizioni una bambina di otto anni e la Nonna ottantenne travolte a piedi da un’auto mentre stavano attraversando la strada. L’incidente stradale è accaduto oggi a Montecchio, nella provincia di Reggio Emilia, sulla provinciale 28 che porta a Ponte Enza, verso Parma. Sotto choc il conducente dell'auto. La donna travolta è una anziana di ottanta anni che stava camminando con la nipotina di otto anni. La piccola è stata ...

Padova - operata a 104 anni per la frattura al femore : Nonna Elena torna a camminare : Elena Lazzarini, classe 1915, era caduta in casa nel Padovano e ha dovuto subire un intervento chirurgico per la frattura del femore. Dopo pochi giorni di ricovero e una breve riabilitazione è tornata a camminare come faceva prima. "L'abbiamo operata entro 48 ore dalla frattura, come da indicazioni regionali, perché, soprattutto negli anziani e tanto più nei grandi anziani, agire celermente permette un recupero della funzionalità" hanno spiegato ...

A 104 anni operata al femore - Nonna Elena torna a camminare : operata al femore a 104 anni e mezzo dall’équipe di Ortopedia dell’ospedale Sant’Antonio di Padova, nonna Elena torna a camminare. Quando è nata, il 4 gennaio 1915, era da poco scoppiata la prima Guerra mondiale. La signora ultracentenaria si era fratturata il femore (frattura pertrocanterica destra) nella sua casa di Barbariga di Vigonza, ed è stata sottoposta a intervento chirurgico dall’équipe di Ortopedia e ...

Torta margherita della Nonna : Torta margherita La Torta margherita è una di quelle torte facilissime da preparare e di sicura riuscita! E’ morbida, gustosa e ideale da farcire. Ingredienti 150 g di Farina 4 uova 150 g di zucchero 70 g di burro 120 g di Fecola 1/2 bicchiere di latte 1 bustina di lievito 1 limone zucchero a velo un pizzico di sale Preparazione: Separare i tuorli dagli albumi e montare questi ultimi a neve ferma aggiungendo un pizzico di sale. Montare i ...

Vincitore Palio di Siena 2 luglio 2019/ Chi è? La 'Nonna' è ancora l'Aquila : Chi è il Vincitore Palio di Siena 2 luglio 2019 dedicato alla Madonna di Provenzano? Sono dieci le contrade che si sfideranno in piazza.

Si sposa Paolo Capponi - il figlio di Mara Venier che l’ha resa Nonna di Claudio : Ospite a "Io e te", il programma pomeridiano condotto su Rai1 da Pierluigi Diaco, Mara Venier ha fatto un annuncio molto particolare, spiegando che il figlio Paolo Capponi si sposerà presto: "Mio marito Nicola Carraro è a Santo Domingo ma tornerà per il matrimonio di Paolo". La conduttrice non ha ufficializzato la data delle nozze ed è raggiante per il lieto evento. Per anni i rapporti tra lei e Paolo sono stati difficili, ma oggi sono molto ...

Roma - lavori mai effettuati al cimitero Flaminio : 1.800 loculi inutilizzabili. “Le ceneri di sua Nonna? Se le tenga a casa” : “Le ceneri di sua nonna? Per ora le deve tenere lei. E se non le sta bene, si compri un nuovo loculo”. Da quasi 6 mesi, c’e’ tutta un’area del cimitero Flaminio di Roma inaccessibile sia ai parenti dei defunti che al personale della società capitolina che lo gestisce, l’Ama Spa. Tre palazzine off-limits a causa di criticità strutturali, i cui lavori in realtà non sono ancora iniziati, né appaltati, né tantomeno programmati. Così, le spoglie ...

Andrea Zelletta in lutto! L'ex tronista ha perso la Nonna : Andrea Zelletta, tronista uscente di Uomini e Donne, ha condiviso con i follower il dolore per la perdita della nonna: il suo messaggio sui social. Grave lutto per Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne, che ha perso l’amata nonna nelle ultime ore: sul suo profilo Instagram il messaggio che ha voluto condividere con i fan.-- “Ciao nonnina, proteggimi da lì su”, ha scritto Zelletta sul suo profilo social, annunciando così di ...

U&D - Andrea Zelletta piange la scomparsa della Nonna sui social : 'Ciao nonnina' : In queste ore l'ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Zelletta, è stato colpito da un grave lutto. È venuta a mancare sua nonna. A dare la notizia è stato proprio lui attraverso le pagine social. La triste notizia è arrivata improvvisamente. Infatti fino a qualche ore fa, il giovane postava sulle sue pagine social foto e video assieme alla sua fidanzata, Natalia Paragoni. Andrea era molto affezionato alla nonna, anche perché il ragazzo è molto ...

U&D - lutto per Zelletta : morta la Nonna dell'ex tronista - lui la saluta sui social : Andrea Zelletta è uno degli ultimi tronisti del programma televisivo Uomini e Donne. Il ragazzo ha fatto la sua scelta solo da qualche settimana, uscendo dalla trasmissione con la corteggiatrice Natalia Paragoni. I due sembrano essere inseparabili ed essere molto in sintonia. Il pubblico di U&D ha molto apprezzato il percorso del bel pugliese, che si è sempre mostrato vero e sincero nei confronti delle sue corteggiatrici. Tuttavia, solo ...

Uomini e Donne - lutto per Andrea Zelletta : è venuta a mancare la Nonna : Andrea Zelletta in queste ore è stato colpito da un grave lutto: è venuta a mancare la nonna. A darne notizia è stato proprio l'ex tronista di Uomini e Donne, attraverso un pubblicato sui social. "Ciao nonnina, proteggimi tu da lassù": con queste parole Andrea Zelletta ha voluto ricordare la scomparsa di una persona così importante nella sua vita. La morte della nonna dell'ex tronista è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Solamente qualche ...

Morto bambino di due anni : si è sparato in testa con la pistola della Nonna : L'ha trovata nella borsa della nonna. Ha premuto il grilletto ed è Morto. Aveva solamente due anni un bambino della Carolina del Sud Morto dopo essersi sparato alla testa con la pistola di...

Meryl Streep compie 70 anni - diventa Nonna e torna (forse) al Festival di Venezia : Più che una diva una leggenda vivente che continua a mantenere intatto il suo fascino e appeal verso un pubblico trasversale di almeno tre generazioni salita 21 volte sul palcoscenico dell’Oscar e ben 26 su quello dei Golden Globe, compreso un Orso d’oro alla carriera. Meryl Streep spegne con sfrontatezza 70 candeline sfoggiando le rughe con orgoglio protetta e amata da sempre da una solida famiglia il marito Don Gummer, i ...

Torino - investita a 2 anni dalla mamma nel cortile di casa : Emilia era sfuggita alla Nonna : È indagata per omicidio stradale come atto dovuto la mamma della piccola Emilia, la bimba di quasi 2 anni investita e uccisa nel cortile della casa di famiglia a Villarbasse, in provincia di Torino: la donna stava uscendo a fare delle commissioni, quando ha fatto retromarcia con la sua station wagon travolgendo la figlia, che era sfuggita al controllo della nonna: "Una tragedia inaccettabile".Continua a leggere