Nina Moric, malore in Africa e ricovero in ospedale : come sta (Di domenica 7 luglio 2019) Nina Moric, in vacanza in Africa, preoccupa i fan a causa di un malore. Nelle ultime ore infatti si era diffusa la notizia del ricovero in ospedale della modella che si era sentita male dopo aver mangiato qualcosa. A svelarlo era stato Luigi Mario Favoloso, che su Instagram aveva affermato di essere molto preoccupato per la salute della compagna. "Ragazzi sono un po' preoccupato perché Nina veramente si è sentita poco bene – aveva confessato -. Lei ha scherzato sulla febbre gialla perché ovviamente qui non c'è, però secondo me ha mangiato qualcosa che le ha fatto male perché è diventata fredda e ha avuto una sudorazione e ha anche vomitato. L'ho portata in un ospedale privato che c'è qui vicino e stasera sarà lì e spero che domani stia bene".

Dopo ore di apprensione a svelare qualcosa di più sul malore è stata la stessa Nina Moric, che ha pubblicato un messaggio nelle Stories di Instagram, svelando cosa le è accaduto. La modella croata ed ex di Fabrizio Corona, ha raccontato di aver bevuto per sbaglio un bicchiere d’acqua del rubinetto e di essersi sentita molto male.



“Ragazzi, visto che in molto vi siete preoccupati – ha scritto rivolgendosi ai fan -, voglio dirvi che sto bene. Ho passato una brutta giornata, ho bevuto istintivamente un bicchiere d’acqua dal rubinetto qui in Africa e sono stata poco bene. Ora sto molto meglio. Un abbraccio”.



Niente di grave dunque, solamente un malore che ha debilitato così tanto Nina da richiedere le cure dei medici. Ora però la modella sta bene ed è pronta a godersi le vacanze a Zanzibar insieme a Luigi Mario Favoloso e al figlio. Dopo un periodo difficile, segnato dalla lontananza da Carlos, la Moric ha ritrovato il sorriso ed è riuscita a costruire nuovamente un rapporto con lui.



Merito della rinnovata intesa con Corona e della decisione di richiedere l’affidamento congiunto del ragazzo. Oggi Nina si è lasciata alle spalle i dolori del passato e guarda al futuro con il sorriso. Accanto a lei non solo Carlos, ma anche Luigi Mario Favoloso, l’imprenditore napoletano con cui, dopo un lungo tira e molla, è tornata insieme.