NBA – Dwight Howard ceduto da Washington a Memphis | pronto il buyout

(Di domenica 7 luglio 2019)è statodagliWizards aiGrizzlies: per ‘Superman’ si prospetta un altroArchiviato il domino di trade causato dalla scelta di Kawhi Leonard che, nella giornata di ieri, ha deciso di accordarsi con i Los Angeles Clippers, sembra essere passata inosservata una trattativa particolare.ha deciso di liberarsi diin cambio di CJ Miles in un’operazione mirata a far risparmiare 3.1 milioni ai Grizzlies che, con grande probabilità, opteranno per il. Ennesimo accordo per lasciare una franchigia nella storia sportiva dell’ormai ex ‘Superman’ arrivato alle battute finali di una carriera che avrebbe potuto portargli molte più soddisfazioni. I recenti problemi avuti alla schiena ne hanno minato l’ultima occasione di rilancio.L'articolo NBA –da: ...

