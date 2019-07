Nave da crociera perde controllo per il maltempo a Venezia e sfiora yacht ormeggiato

Venezia - Nave da crociera sbanda in laguna : Ecco le immagini della nave da crociera che ha sbandato in laguna: cosa è successo a pochi metri dal molo Angelo Scarano nave da crociera ? Luoghi: Venezia

Venezia - Nave da crociera sbanda e rischia di schiantarsi sulla banchina. LE FOTO : Venezia, nave da crociera sbanda e rischia di schiantarsi sulla banchina. LE FOTO Attimi di paura in Laguna, quando la Costa Deliziosa ha rischiato di finire contro la riva , poco dopo il bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una burrasca di grandine e vento. Un testimone: "Ce la siamo vista venire quasi addosso". ...

Venezia - le immagini della Nave da crociera che finisce vicinissima alla banchina vicino a San Marco : La nave da crociera perde il controllo e finisce per sfiorare la banchina del canale della Giudecca. Ecco le immagini riprese da un battello. L’incidente sfiorato mentre sulla città si scatenava una bufera di grandine e vento che ha colpito il capoluogo veneto. Secondo fonti della Capitaneria di Porto, la prua della nave sarebbe arrivata a sfiorare uno yacht ancorato in Riva Sette Martiri, e altre imbarcazioni del servizio pubblico di ...

Maltempo - strage sfiorata a Venezia : Nave da crociera sbanda e rischia di finire contro la banchina [VIDEO] : Una nave della Costa Crociere ha rischiato di finire contro la riva oggi pomeriggio a Venezia sbandando nei pressi del bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una burrasca di grandine e vento. Secondo le informazioni fornite della Capitaneria di Porto, la prua della nave ha letteralmente sfiorato uno yacht ancorato in Riva Sette Martiri, e altre imbarcazioni del servizio pubblico di trasporto, riuscendo però ad evitare l’incidente. ...

Venezia - Nave da crociera sbanda e rischia di finire sulla banchina dopo San Marco. Bufera di grandine in città : La nave da crociera ‘Costa Delizia‘ ha rischiato di finire contro la riva oggi a Venezia, sbandando poco dopo San Marco. L’incidente sfiorato sarebbe stato dovuto alla forte Bufera di grandine e vento che ha colpito il capoluogo veneto. Secondo fonti della Capitaneria di Porto, la prua della nave sarebbe arrivata a sfiorare uno yacht ancorato in Riva Sette Martiri, e altre imbarcazioni del servizio pubblico di trasporto, ...

