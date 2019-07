Nave Alan Kurdi cambia rotta e si dirige verso Malta L' isola nega l' accesso nelle acque

Alan Kurdi - il blitz in Libia con il trucco Un’altra Nave (tedesca) punta sulla Sicilia : Fausto Biloslavo Foto di repertorio Recupera gommone «invisibile» con 65 profughi. E non è l’unica stranezza Un’altra nave dei talebani dell’accoglienza tedeschi recupera 65 migranti ad un passo dalla Libia sostenendo di averli trovato per caso, come un ago nel pagliaio. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, intima alla Germania di aprire i loro porti perché la nave, l’Alan Kurdi, batte bandiera tedesca. Ieri mattina alle 6.10 ...