MotoGp – Petrucci amareggiato dopo il Gp di Germania | “abbiamo fatto il massimo Peccato

MotoGp - Petrucci preoccupato dopo la caduta : il ternano teme di non farcela per la gara : Il pilota della Ducati ha parlato della caduta che lo ha visto protagonista delle qualifiche, esprimendo la propria preoccupazione Giornata da dimenticare per Danilo Petrucci, il pilota della Ducati ha chiuso al dodicesimo posto le qualifiche del Gp di Germania per colpa di una tremenda caduta che gli ha causato la lesione del legamento del pollice. Alessandro La Rocca /LaPresse A preoccuparlo però è il dolore al polso sinistro, che ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Germania 2019 : “Sono preoccupato per il finale di gara - fatichiamo con le gomme” : Danilo Petrucci non può ritenersi soddisfatto della giornata di prove libere che ha aperto il GP di Germania 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati ha chiuso nelle retrovie faticando proprio come il compagno di squadra Andrea Dovizioso, la Rossa di Borgo Panigale non riesce a rendere al massimo su un tracciato sinistrorso caratterizzato da curve a bassa percorrenza e il ternano, fresco di rinnovo con la scuderia italiana, ha ...

MotoGp - Petrucci preoccupato in vista della gara di domenica : “difficile andare forte e gestire la gomma” : Il ternano ha espresso un pizzico di preoccupazione in vista della gara, dove sarà complicato essere competitivi e gestire le gomme Giornata non proprio esaltante per la Ducati al Sachsenring, Dovizioso e Petrucci non sono riusciti ad ottenere oltre l’ottavo e nono tempo al termine delle FP2, lavorando però principalmente sul passo in vista della gara di domenica. Costanza Benvenuti – LaPresse Quindicesimo al termine della FP1 ...

MotoGp – Un rinnovo poco sostanzioso per Petrucci? Danilo spiega : “magari non sono tanti soldi - ma…” : Danilo Petrucci si ‘accontenta’ per amore della sua Desmosedici e della MotoGp: le parole del ternano dopo il rinnovo con la Ducati Giornata speciale ieri al Sachsenring per Danilo Petrucci: il ternano ha rinnovato il suo contratto con la Ducati dopo tanti rumors e indiscrezioni riguardanti il suo futuro. Il ducatista è stato confermato per un anno, con un contratto di circa 700 mila euro con scadenza a fine 2020. Uno stipendio ...

MotoGp – Ducati - Dall’Igna fa chiarezza : “oridini di scuderia fra Petrucci e Dovizioso? Vi svelo la verità” : Gigi Dall’Igna, Direttore Tecnico del team Ducati, fa chiarezza sui presunti ordini di scuderia dati ad Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci Dopo la gara del Gp d’Olanda intorno alla Ducati erano iniziati a circolare diversi rumor su presunti ordini di scuderia secondo i quali a Petrucci sarebbe stato impedito di superare Dovizioso per non fargli prendere ulteriore distacco da Marc Marquez in classifica. Gigi Dall’Igna, ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Germania 2019 : “Il rinnovo con Ducati era un obiettivo - ho una grande opportunità” : Danilo Petrucci è l’uomo del giorno per quanto riguarda la MotoGP, il centauro ternano ha rinnovato il contratto con Ducati e dunque proseguirà la propria avventura con la scuderia di Borgo Panigale anche per il prossimo anno. L’alfiere della Rossa ha vinto al Mugello ma settimana scorsa ha faticato ad Assen dove si è dovuto accontentare del sesto posto, un risultato da riscattare già al Sachsenring dove nel weekend andrà in scena il ...

MotoGp – Il rinnovo di Petrucci e gli ordini di scuderia - Dovizioso sincero : “ad Assen momento frustrante per Danilo - ai giornalisti dico che…” : Dovizioso sempre sincero e senza peli sulla lingua: le parole del forlivese dopo il rinnovo di Petrucci con la Ducati I campioni delle MotoGp sono pronti per un nuovo appuntamento stagionale, il nono e l’ultimo prima della pausa estiva. Nel regno di Marc Marquez, al Sachsenring, dove lo spagnolo ha trionfato negli ultimi 9 anni, alla vigilia del Gp di Germania la Ducati ha annunciato il rinnovo di Danilo Petrucci, che sarà un pilota ...

