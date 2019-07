MotoGp – Marquez svela la sua strategia | Vinales e Crutchlow sorridono sul podio | le

DIRETTA MotoGp/ Gara live : Marquez prende il largo - gli italiani... - Gp Germania - : DIRETTA MOTOGP Gara, live GP Germania 2019 al Sachsenring: cronaca e tempi, podio e vincitore, oggi domenica 7 luglio 2019.

Ordine d’arrivo MotoGp - GP Germania 2019 : risultato e classifica gara. Marquez padrone - Valentino Rossi ottavo : Marc Marquez vince in maniera indisturbata il Gran Premio di Germania 2019 della MotoGP. Sul circuito del Sachsenring il campione del mondo in carica centra la decima vittoria di fila sulla pista della Sassonia, dominando sin dai primi metri e scappando in maniera inesorabile. Sul podio assieme a lui Maverick Vinales e Cal Crutchlow. Dalla quarta alla sesta posizione le tre Ducati di Danilo Petrucci, Andrea Dovizioso e Jack Miller, quindi Joan ...

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania di MotoGp : Il pilota spagnolo Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania di MotoGP, corso domenica pomeriggio sul circuito del Sachsenring. Marquez è partito in pole position ed è rimasto in testa alla gara per tutti i trenta giri percorsi, ottenendo la

Diretta MotoGp/ Gara live : Marquez in testa - Quartararo a terra - Gp Germania 2019 - : Diretta MotoGp Gara, live GP Germania 2019 al Sachsenring: cronaca e tempi, podio e vincitore, oggi domenica 7 luglio 2019.

MotoGp : Marquez trionfa nel Gp Germania : 14.50 Il circuito del Sachsenring si conferma terra di conquista per lo spagnolo Marc Marquez (Honda). Lo spagnolo, dopo aver centrato sabato la 10.ma pole, ottiene anche la 10.ma vittoria nel Gp di Germania che gli consente di allungare nel Mondiale. Alle sue spalle Vinales e Crutchlow. Quarto Petrucci che precede Dovizioso; 8° Rossi e 9° Morbidelli. Marquez,in pole,parte male e viene passato da Quartararo che al 1° giro cade. L'iridato si ...

MotoGp Germania - la diretta della gara : Marquez davanti a tutti : Al via la gara del MotoGp in Germania. davanti a tutti Marc Marquez, che sabato a conquisto la decima pole position stagionale. Gli italiani tentano la risalita dalle retrovie: Franco Morbidelli dalla settima posizione, Valentino Rossi dall’undicesima. Appena dietro le Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. ?? L'articolo MotoGp Germania, la diretta della gara: Marquez davanti a tutti proviene da Il Fatto Quotidiano.

Diretta MotoGp/ Gara live : Marquez a caccia della decima vittoria al Sachsenring : Diretta MotoGp Gara, live GP Germania 2019 al Sachsenring: cronaca e tempi, podio e vincitore, oggi domenica 7 luglio 2019.

MotoGp – Terminato il warm up al Sachsenring : Marquez non si stanca mai - Rossi attardato [TEMPI] : Il pilota della Honda chiude al comando il warm up del Gp di Germania, precedendo Miller e Dovizioso Marc Marquez è il più veloce al termine del warm up del Gp di Germania, il pilota spagnolo centra il miglior tempo fermando il crono sull’1:23.116. AFP/LaPresse Una mattinata complicata al Sachsenring, caratterizzata dalla pioggia caduta nella notte che ha bagnato la pista, rendendola viscida e scivolosa. Il campione del mondo però ...

MotoGp - GP Germania 2019 : Marquez a caccia della Decima - gli italiani costretti ad una rimonta di gruppo : Il circus del Motomondiale sta per affrontare l’ultima fatica della parte iniziale di stagione, prima delle quattro settimane di stop estivo che precederanno il successivo round in Repubblica Ceca; questo pomeriggio alle 14:00 scatterà il Gran Premio di Germania di MotoGP, con Marc Marquez che appare ancora una volta in assoluto controllo sulla pista del Sachsenring dove nel recente passato ha fatto man bassa di ogni sessione di qualifiche ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGp : “Seguire Marquez e restare in scia sarà importante…” : Maverick Vinales è decisamente sorridente al termine delle qualifiche del Gran Premio di Germania 2019 della MotoGP. Lo spagnolo del team Yamaha ha chiuso al terzo posto alle spalle dell’imprendibile Marc Marquez e dello scatenato Fabio Quartararo di questo periodo. Per l’ex Suzuki continua il periodo di ottima forma, sua e della moto, che gli ha reso possibile di tornare sul gradino più alto del podio ad Assen. Di seguito le sue ...

MotoGp - Dovizioso mastica amaro : “sono deluso - non arrabbiato. Marquez? E’ sempre più lontano” : Il pilota della Ducati ha parlato dopo le disastrose qualifiche del Gp di Germania, esprimendo la propria delusione Giornata difficile per Andrea Dovizioso, che ha dovuto affrontare la Q1 delle qualifiche del Gp di Germania dopo aver chiuso la terza sessione di libere con il quattordicesimo tempo. AFP/LaPresse Il pilota forlivese ha siglato un miglior crono di 1:21.105 ed ha mancato l’accesso al secondo e decisivo turno per soli 3 ...

VIDEO MotoGp - Marc Marquez : “Non male arrivare a dieci pole - ma la cosa che conta di più è l’ottimo passo” : L’uomo del Sachsenring non delude neanche quest’anno e per Marc Marquez è arrivata oggi la decima pole position sulla storica pista della Sassonia, e domani tutti i riflettori saranno puntati su di lui che può arrivare ad altrettante vittorie, tutte consecutive. L’iberico ha dominato queste qualifiche, confidando alla stampa di aver anche rallentato nel T4 del suo ultimo giro per evitare ogni rischio di commettere errori, ...

MotoGp - destini opposti in casa Honda : Marquez domina in Germania e Lorenzo lo… guarda alla tv [FOTO] : A causa dell’infortunio subito ad Assen, lo spagnolo è stato costretto a guardare dalla tv i suoi colleghi impegnati nelle qualifiche del Gp di Germania Il suo compagno si prende la scena in Germania ottenendo la decima pole consecutiva al Sachsenring, lui se ne sta tranquillo sul divano a guardare. Sono i destini opposti di Marc Marquez e Jorge Lorenzo, compagni di squadra alla Honda ma con risultati completamente diversi. In testa ...

Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Germania di MotoGp : Il pilota spagnolo della Honda Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Germania di MotoGP, nona gara del Motomondiale in programma domani pomeriggio. Nelle qualifiche di sabato ha fatto registrare il miglior tempo (1:20.195) e si è