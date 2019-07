MotoGP | GP Germania 2019 | orario d’inizio e come vederlo in tv

oasport

(Di domenica 7 luglio 2019) CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEL WARM-UP E DELLA GARA DEL GP DIDIALLE 9.20 E ALLE 14.00 Oggi domenica 7 luglio si disputa il GP di, nona tappa del Mondiale. Al Sachsenring è tutto pronto per una giornata particolarmente avvincente, i centauri saranno impegnati in una gara molto difficile su un circuito sempre ostico e arduo da interpretare vista la sua conformazione particolare. Bisognerà percorrere 30 giri, le temperature potrebbero essere roventi e la gestione degli pneumatici sarà cruciali nella lotta per la vittoria anche se il grande favorito della vigilia è noto a tutti: Marc Marquez sembra imbattibile su questa pista dove ha vinto nove volte e dove non hai mai perso da quando corre nel Motomondiale, sperare in un passo falso dello spagnolo è molto difficile anche se quanto successo ad Austin lascia qualche speranza a tutti gli ...

SkySportMotoGP : ? La caduta di @Petrux9 in Q2 ?? 'Un grande spavento' Le sue parole ? - SkySportMotoGP : ? Che rischio sul finale del #Q1 #SkyMotori #SkyMotoFest #MotoGP #GermanGP - SkyRacingTeam : ?? Pole position sfiorata per @Luca_Marini_97 che come lo scorso anno partirà 2° al Gran Premio di Germania. ?? Gara… -