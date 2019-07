MotoGP | GP Germania 2019 | analisi della gara Ducati inferiore a Honda | Suzuki e Yamaha

oasport

(Di domenica 7 luglio 2019) Marc Marquez si prepara per le vacanze estivein maniera impeccabile. Dopo la decima pole position consecutiva del Gran Premio di, il campione del mondo in carica ha conquistato anche il decimo successo di fila sul circuito del Sachsenring, mettendo in bacheca il quinto trofeo stagionale (il 75esimo in carriera, ed il 49esimo nella classe regina) e archiviando (come se ce ne fosse stato ulteriore bisogno) il Mondiale. Il margine di vantaggio del catalano sul suo più immediato inseguitore, Andrea Dovizioso, parla di 58 punti, un margine di totale tranquillità per un pilota che, da un anno, quando arriva al traguardo arriva o primo o secondo. Come si può competere con un fuoriclasse simile? I rivali, almeno fino alla passata stagione, confidavano nei balbettiisua, ma da quest’anno anche questa opzione è rapidamente svanita. La moto giapponese, ...

SkySportMotoGP : ???? ???? 10 successi in Germania per @marcmarquez93 così suddivisi: ?? 2010 – 125 cc ?? 2011 e 2012 – Moto2 ?? Dal 2013 –… - SkySportMotoGP : ???????? La Decima di @marcmarquez93 al Sachsenring ?? ? @DucatiMotor fuori dal podio in #MotoGP I risultati ?… - SkySportMotoGP : ?? Ma che gara è stata? ?? #Moto3 ?? @dallap48 vince ed è leader del Mondiale I risultati ? -