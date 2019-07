MotoGp – Dovizioso deluso dopo il Sachsenring | “favoriti dalle cadute o avremmo fatto

sportfair

(Di domenica 7 luglio 2019) Andreala gara del, terminata in 5ª posizione. Il pilota Ducati ammette le difficoltà della sua Ducati in rapporto a Marquez e agli altri piloti che sembrano essersi migliorati È un Andreapiuttostoquello che si presenta ai microfoni di Sky Sportla gara del Gp di Germania. Ilnon è una pista che solitamente sorride alla Ducati, ma il quinto posto di oggi, favoritodi Quartararo e Rins, è utile unicamente a non prendere troppi punti di distacco da Marc Marquez, vincitore in scioltezza sul tracciato tedesco.analizza così le difficoltà della stagione e il gap che sembra essere aumentato sia nei confronti di Marquez che con gli altri piloti che si giocano solitamente il podio: “è tutto spinto al limite per noi. Bisogna sempre trovare il lato positivo. Siamo secondi in campionato, ...

dinoadduci : L'allarme di Dovizioso: 'Non abbiamo la velocità dell'anno scorso' /Moto/moto-GP/07-07-2019/motogp-sachsenring-all… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | #GpGermania Gara: @AndreaDovizioso #Dovizioso, 'Problema cronico in #Ducati, che deve essere risolto' - http… - motograndprixit : #MotoGP | #GpGermania Gara: @AndreaDovizioso #Dovizioso, 'Problema cronico in #Ducati, che deve essere risolto' -… -