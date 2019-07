Motocross | GP Indonesia 2019 | risultato gara-2 Febvre vince | Gajser secondo dopo una

Diretta Motocross/ Gp Indonesia 2019 - streaming video : al via gara 2 senza Cairoli : Diretta Motocross: info streaming video e tv, orario di gara 1 e gara 2 del Gp d'Indonesia 2019, oggi 7 luglio. Torna Tony Cairoli.

Motocross - Risultato GP Indonesia MX2 : Jorge Prado fa sua anche la tappa di Palembang : E’ ancora all’insegna di Jorge Prado il campionato mondiale di MX2. Lo spagnolo, dominatore assoluto di questa categoria del Motocross, ha ottenuto il decimo successo di un GP su undici disputati, centrando il bersaglio grosso anche a Palembang (Indonesia). In un contesto non facilissimo, con temperature molto elevate, l’alfiere della KTM ha saputo conquistare un primo e un secondo posto in gara-1 e in gara-2, aggiudicandosi ...

DIRETTA Motocross/ Gp Indonesia 2019 - streaming video : Gajser vince gara 1! : DIRETTA MOTOCROSS: info streaming video e tv, orario di gara 1 e gara 2 del Gp d'Indonesia 2019, oggi 7 luglio. Torna Tony Cairoli.

Motocross - Risultato GP Indonesia MXGP 2019 : Tim Gajser domina gara-1 e approfitta dell’assenza di Cairoli : Tutto troppo facile per lo sloveno Tim Gajser. L’alfiere della Honda fa sua gara-1 del GP di Indonesia 2019, undicesima prova della classe regina del Motocross. La MXGP ha il suo dominatore e il nome è quello del centauro vittorioso quest’oggi, che porta a 13 i successi di manche in quest’annata e soprattutto approfitta dell’assenza del nostro Tony Cairoli, costretto a saltare questo weekend ed anche il prossimo sempre in ...

LIVE Motocross - GP Indonesia 2019 in DIRETTA : le gare in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La qualifying race di ieri – Cairoli e Herlings out – Cairoli e l’addio al titolo 2019 – La classifica del Mondiale Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Indonesia 2019 della MXGP. Sarà una mattinata italiana forse decisiva a LIVEllo di campionato del mondo per la massima categoria del Motocross, dato che il leader della classifica Tim Gajser ...

Motocross oggi - GP Indonesia MXGP 2019 : orari - tv - streaming e programma : Siamo arrivati al grande giorno del GP di Indonesia 2019 di Motocross. Nella mattinata italiana si correranno le 4 manche di MX2 e MXGP sul tracciato di Palembang, primo atto della trasferta asiatica che si completerà nel corso del prossimo weekend con il Gran Premio di Asia a Semarang, sempre in territorio Indonesiano. Dopo le qualifying race di ieri, Tim Gajser è pronto ad allungare ancora in classifica generale, approfittando delle assenze ...

Motocross - GP Indonesia MXGP 2019 : le gare di domenica 7 luglio. Programma - orari e tv : Dopo le qualifying race di oggi, domani entra nel vivo il Gran Premio di Indonesia 2019 di Motocross a Palembang, con le quattro manche che, nella mattinata italiana, andranno ad assegnare i 50 punti per quanto riguarda i campionati MXGP e MX2. Si correrà nella prima mattina italiana con la classe regina alle ore 8.00 e 11.00 Tim Gajser è pronto a chiudere ogni discorso in classifica generale, approfittando dell’assenza del suo unico ...

Motocross - GP Indonesia 2019 : Tim Gajser domina la qualifying race della MXGP - Jorge Prado nella MX2 : Tim Gajser (Honda) inizia con il piede giusto il suo fine settimana del Gran Premio di Indonesia 2019 della MXGP, prima tappa della doppia trasferta asiatica (che si completerà nel corso del prossimo weekend con il Gran Premio d’Asia a Semarang sempre in Indonesia) dominando la qualifying race disputata oggi. Sul circuito di Palembang lo sloveno (che deve sfruttare la doppia assenza del nostro Tony Cairoli) è partito alla grande, ha preso ...

Motocross - GP Indonesia 2019 : forfait di Cairoli e titolo lontanissimo. Tim Gajser pronto ad approfittarne : Una corsa all’iride già finita prima di cominciare? Probabilmente sì. Il Circus del Motocross sbarca in Indonesia, e per la precisione a Pelmbang, dove prenderà il via una doppia sequenza asiatica che legherà a doppio filo l’arte dello sterrato su due ruote a questi luoghi. Ebbene ai due appuntamenti Indonesiani, considerando anche quello di Semarang del 14 luglio, Antonio Cairoli non parteciperà. Il siciliano della KTM ancora soffre ...

Motocross : Tony Cairoli e Jeffrey Herlings costretti al saltare il doppio appuntamento in Indonesia : Niente da fare per il nostro Antonio Cairoli e per Jeffrey Herlings. I due campioni del mondo, infatti, saranno costretti a dare forfait in vista del doppio impegno in Indonesia del Mondiale 2019 di MxGP, classe regina del Motocross. Il siciliano, dopo aver saltato l’appuntamento in Germania, soffre ancora alla spalla e quindi non è ancora in grado di affrontare gli sforzi dei round iridati a Palembang e a Semarang. Stesso discorso per ...