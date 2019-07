Moto3 | Dalla Porta trionfa in Germania | doppietta Leopard al Sachsenring | l’italiano è

Moto3 - risultato warm-up GP Germania 2019 : Tony Arbolino svetta sul bagnato davanti ad Antonelli e McPhee - 13° Dalla Porta : Tony Arbolino reagisce nel migliore dei modi dopo un sabato da dimenticare e sigla il miglior tempo nel warm-up mattutino del Gran Premio di Germania 2019, nono round stagionale del Mondiale Moto3. Il lombardo classe 2000 del Team VNE Snipers è stato il migliore nell’ultimo turno di prova di preparazione in vista della gara disputato in condizioni di pista bagnata con un notevole 1’34″943 ottenuto al penultimo giro utile della ...

VIDEO Lorenzo Dalla Porta - Moto3 GP Germania 2019 : "Qualifiche difficili - siamo entrati nel momento giusto" : Ottima quarta posizione per Lorenzo Dalla Porta nelle qualifiche del GP di Germania del Sachsenring della Moto3: "Come sempre le qualifiche in Moto3 sono molto difficili, siamo entrati nel momento giusto, avevo tre moto davanti. Partire in seconda fila aiuta sempre".

Classifica Moto3 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Canet in vetta - Dalla Porta si avvicina : Una grande stagione si preannuncia per il Mondiale Moto3 2019. La minima cilindrata è da sempre quella che suscita le più grandi emozioni e in casa Italia si spera che Lorenzo Dalla Porta, Dennis Foggia o, perché no, Romano Fenati possano regalare l’iride al Bel Paese. E’ ovvio che il ritorno del centauro ascolano ha suscitato grande emozione nel paddock, dopo quello che è accaduto l’anno passato in Moto2, con la squalifica e ...

VIDEO Moto3 - GP Germania 2019 : highlights e sintesi qualifiche. Sasaki in pole position - Dalla Porta 4° : Il giapponese Ayumu Sasaki ha conquistato la pole position del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale Moto3. L’alfiere della Honda è riuscito a precedere il connazionale Kaito Toba e Marco Ramirez mentre Lorenzo Dalla Porta è ottimo quarto. Più attardati Aron Canet, Tony Arbolino, John McPhee. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle qualifiche del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale Moto3. VIDEO ...

Moto3 - Risultato Qualifiche GP Germania 2019 : prima pole in carriera di Sasaki - quarto Dalla Porta - delude Antonelli : Ayumu Sasaki si prende con forza la prima pole position della sua carriera nelle Qualifiche del GP di Germania 2019 di Moto3, Portando la sua Honda Petronas a girare sull’1:26.135, seguito dal connazionale del Team Asia Kaito Toba (+0.057) che completa l’apoteosi nipponica del Sachsenring. Subito alle spalle del duo giapponese si sono inserite le due Leopard di Marcos Ramirez (+0.171) e di Lorenzo Dalla Porta che con un ultimo ...

Moto3 - Risultato FP3 GP Germania 2019 : Ramirez svetta in FP3 - bene Antonelli e Dalla Porta - fuori dalla Q2 Canet e Arbolino : Una sessione particolarmente intensa quella che la Moto3 ci ha regalato al Sachsenring, dove Marcos Ramirez ha Portato la sua Honda Leopard davanti a tutti abbassando il record della pista a 1’26.044, migliorando di un decimo il precedente primato di Danny Kent che resisteva dal 2015. Seconda posizione a sorpresa per il turco della KTM Can Oncu che ha approfittato nel suo giro buono proprio della scia dello spagnolo, giungendo sul ...

Moto3 - Risultato GP Olanda 2019 : Arbolino e Dalla Porta uno-due ad Assen - Antonelli chiude in ottava posizione - lontano Canet 12° : Tony Arbolino concede il bis e, dopo il trionfo del Mugello, fa sua anche la tappa di Assen (Olanda), sede dell’ottavo round del Mondiale 2019 di Moto3. Il centauro della Honda (VNE Snipers) si è reso protagonista di un successo all’ultimo giro, in volata, nei confronti di Lorenzo Dalla Porta (Honda – Leopard Racing) a 0″045, costretto alla resa ancora una volta, come nella corsa toscana. In terza piazza il ceco Jakub ...