Mostre | a Treviso in 25 mila per ‘Da Vinci Experience’ | dedicata a Leonardo

calcioweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2019), 7 lug. (AdnKronos) – Venticinquevisitatori in 70 giorni per “DaExperience”. Numeri importanti per la mostra multimediale e immersivaal Genio italiano, novità assoluta per.Il percorso espositivo (disponibile in italiano e inglese), inaugurato lo scorso 19 aprile, sarà aperto al pubblico fino al 4 agosto. Turisti e visitatori avranno ancora un mese, dunque, per immergersi in un viaggio straordinario fra le macchine, le opere e i disegni del mondo diDa, seguendo un percorso in cui le sollecitazioni visive ed acustiche si susseguono senza smettere di sorprendere.Grazie alla disponibilità della Camera di Commercio die Belluno, che ha concesso la Sala della Borsa, sono stati allestiti spazi fisici e virtuali attraverso i quali è possibile acquisire una prima conoscenza diretta dell’uomo considerato ...

bb91687509 : Mi sa che lei ha vissuto in una città diversa! Sa come a Milano chiamavano Albertini? E il periodo della Moratti? C… - tribuna_treviso : Grandi mostre, il progetto segreto di Zaia e Goldin bocciato dall’amministrazione di Treviso - brababella : Da #BrueghelIlVecchio a #DavidLaChapelle. A #Treviso una #mostra sulla storia della #naturamorta… -