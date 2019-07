Morto nel sonno Cameron Boyce La stellina Disney aveva solo 20 anni

Morto a 20 anni Cameron Boyce - star di Disney Channel : E' Morto all'eta' di 20 anni Cameron Boyce, star di Disney Channel, conosciuto per il suo ruolo in 'Descendants' e p

Addio a Cameron Boyce - Morto a 20 anni la star di Disney Channel : L’attore della Disney factory Cameron Boyce è morto a soli 20 anni a causa di una malattia per la quale era in cura. Lo ha reso noto la famiglia. Boyce aveva recitato in Descendants 3 e nel programma televisivo Jessie. “Con profondo dolore informiamo che stamani abbiamo perduto Cameron. È morto nel sonno a causa di un attacco della malattia per cui era in cura”, ha detto un portavoce della famiglia Boyce. Il giovane attore si ...

Morto nel sonno giovane attore Disney : “Era in cura - ha avuto un attacco” : Cameron Boyce, star di Disney Channel, è Morto all’età di 20 anni. La notizia, riportata dai media americani, è stata confermata dalla famiglia: “E’ con il cuore profondamente pesante che annunciamo la perdita di Cameron“, ha dichiarato il portavoce della famiglia Boyce precisando che l’attore conosciuto per il suo ruolo in “Descendants” (dove interpretava Carlos, il figlio di Crudelia De Mon) e per lo ...

Roma - bimbo trovato Morto nel Tevere. Corpo recuperato dai sommozzatori all’altezza del ponte di Mezzocamino : Il Corpo senza vita di un bambino è stato trovato alle 16 di oggi nelle acque del Tevere. Al momento non si conoscono né l’età né il sesso del piccolo. Il ritrovamento è avvenuto in prossimità del ristorante Anaconda, all’altezza del ponte di Mezzocammino, nel tratto di fiume dopo il Gra verso il mare. Il corpicino era riverso nell’acqua vicino a un canneto. Così lo hanno ritrovato gli uomini del nucleo sommozzatori ‘Serra uno‘ ...

