Morto Cameron Boyce | lutto nel mondo dello spettacolo

(Di domenica 7 luglio 2019) Si è spento, la giovanissima star di Disney Channel. L'attore, di soli venti anni, aveva recitato in "Discendenti" ed era molto conosciuto per il suo ruolo nella trasmissione Jessie. Gli amici, i colleghi ed i fan di tutto ilsi stringono attorno alla famiglia, distrutta dal dolore e sconvolta per la perdita del loro ragazzo. La tragica morte durante il sonno La causa della morte è stata spiegata come la conseguenza di una condizione medica pregressa. Secondo quanto dichiarato dalla famiglia all'ABC news,sarebbenel sonno. La causa sarebbe un attacco respiratorio dovuto alle sue condizioni di salute per cui il giovane era in cura da tempo. I suoi cari sono profondamente disperati e hanno chiesto il massimo rispetto della privacy per questo momento difficile da affrontare....

