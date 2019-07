Morto Cameron Boyce | addio alla star di Disney Channel di soli 20 anni

optimaitalia

(Di domenica 7 luglio 2019) Milioni di adolescenti oggi sono in lutto: è, volto di. L'attore, noto ai più per i suoi ruoli in Descendants e Jessie, noto show televisivo, aveva solo vent'.A dare notizia del decesso è stata ABC nella notte tra sabato e domenica, mentre nelle stesse ore la famiglia del ragazzo ha confermato la sua morte, rilasciando pubblicamente un comunicato in cui si chiede rispetto assoluto per la privacy. Secondo i maggiori website americani, e a quanto emerge nelle prime ore,è deceduto durante il sonno in seguito a un problema respiratorio, frutto di una condizione medica per la quale era in cura. Ecco le tristi parole del portavoce della famigliaABC:È con profondo dolore che annunciamo che stamattina abbiamo perso il nostro. Se n'è andato nel sonno a causa di una crisi respiratoria che è stata il risultato di ...

repubblica : Morto a 20 anni Cameron Boyce, star di Disney Channel #CameronBoyce - _princi_cessa_ : RT @alwayswben: Cameron Boyce è morto Bho sono senza parole, era praticamente un mio coetaneo, questo dimostra che veramente la vita non da… - j16112016 : RT @Taeneroso: Sono qui, ferma sul letto a cercare di trattenere le lacrime. Non ci credo che Cameron boyce, un ragazzo di appena 20 anni s… -