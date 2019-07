Mondiali donne | Usa ancora campioni | Olanda ko 2-0 in finale

Calcio - Mondiali donne titolo agli Usa : 18.55 Il mondiale femminile va agli Usa che in finale battono 2-0 l'Olanda. A Lione gli Usa vogliono replicare il trionfo di 4 anni fa e iniziano in pressione,ma le olandesi tengono.Al 27' gran tiro a giro di Ertz e bella parata del portiere orange. Si va al riposo sullo 0-0.La gara si sblocca al 60'con un rigore assegnato per fallo su Morgan e trasformato da Rapinoe (interviene il Var).Al 69' raddoppia Lavelle, Olanda in ginocchio.Si ...

Beach volley - Mondiali Amburgo 2019. Thole/Wickler : che impresa contro i norvegesi! La prima volta del Canada tra le donne : Un anno esatto fa, il 6 luglio 2018, Mol/Sorum subivano una sconfitta bruciante contro due giovani tedeschi sulla sabbia di Espinho, in Portogallo. Da quel momento i vichinghi invincibili hanno inanellato 70 successi e subito solo 5 sconfitte, aggiudicandosi otto dei dieci tornei più importanti tra World Tour e Campionati Europei. Un anno dopo Mol/Sorum devono alzare di nuovo bandiera bianca di fronte ai due ragazzi tedeschi che nel frattempo ...

Mondiali donne : Usa per la storia - Olanda per stupire : Le campionesse del mondo contro quelle d'Europa: a pensarci, la finale di Coppa del Mondo di calcio donne che vivra' il suo ultimo atto domani pomeriggio al 'Parc Olympique' di Lione non potrebbe chiedere di piu'. Alex Morgan e Megan Rapinoe da una parte, Vivianne Meidema e Shanice van de Sanden (che di fatto spostera' parecchio tifo in chiave orange, visto che e' la stella dell'Olympique) dall'altra, rappresentano quanto c'e' di meglio in ...

Mondiali donne : 1-0 alla Svezia - l’Olanda in finale con Usa : L'Olanda batte la Svezia nella semifinale dei Mondiali femminili di calcio e conquista la finale: sabato alle 17 incontrera' gli Stati Uniti. Sul terreno dello Stade de Lyon, a Lione, la squadra guidata da Sarina Wiegman, giustiziera dell'Italia di Milena Bertolini nei quarti, si e' imposta per 1-0 dopo una maratona di oltre 120'. Ha deciso il match una rete della Groenen, al 9' del primo prolungamento, che e' scattato dopo 90' molto tirati, ...

Mondiali donne : Olanda in finale con Usa : 23.42 Sarà Olanda-Stati Uniti la finale dei Mondiali di Francia 2019. Nella semifinale di Lione, le 'oranje' battono 1-0 la Svezia ai tempi supplementari. Primo tempo equilibrato, anche se sono le svedesi a provarci di più. Non cambia il copione nella ripresa: un palo per la svedese Fischer (55', dopo una decisiva deviazione di Veenendaal), una traversa per la olandese Miedema (dopo una superparata della Lindahl al 64'). Resta lo 0-0, si va ...

Calcio - Mondiali donne : Usa in finale : 22.59 Pronostico rispettato. Sono infatti le ragazze degli Stati Uniti le prime finaliste dei Mondiali di Francia 2019. Nella semifinale di Lione gli Usa hanno battuto, non senza fatica, l'Inghilterra con il punteggio di 2-1. Ora le americane attendono la vincente dell'altra semifinale, quella tra Svezia e Olanda. Statunitensi avanti al 10' con un colpo di testa di Press (cross O'Hara).Al 19' pari inglese della White (al 6° gol). Usa di ...

Mondiali donne : finisce ai quarti sogno Italia - Olanda vince 2-0 : Niente da fare le per ragazze di Milena Bertolini al mondiale di calcio femminile in Francia: l'Italia sconfitta 2-0 nei quarti di finale dall'Olanda, campione d'Europa in carica. A Valenciennes, dopo un primo tempo equilibrato, con le azzurre più pericolose delle avversarie, il secondo tempo a senso unico con le 'oranje' padrone del campo che prendono una traversa con Danielle van de Donk al 58', macinano gioco e segnano due gol con Vivianne ...

Mondiali donne - azzurre eliminate (0-2) : 16.57 Finisce nei quarti l'avventura mondiale delle azzurre: a Valenciennes,va in semifinale l'Olanda,vittoriosa 2-0.Mercoledì affronterà Germania o Svezia. Nel primo tempo ritmi blandi, complice l'orario infelice per il gran caldo. Le migliori occasioni sono azzurre con Bergamaschi (17', non controlla bene su sponda Bonansea);al 36' Giacinti a lato di sinistro da buona posizione. Olanda in cattedra nella ripresa.Occasioni per Miedema e ...

Mondiali donne - Usa in semifinale : 2301 Pronostico rispettato a Parigi, dove gli Usa superano 2-1 la Francia e accede alla semifinale (incrociano l'Inghilterra). Per le statunitensi sempre decisiva Megan Rapinoe, doppietta. L'attaccante a stelle e strisce rompe il ghiaccio al 5', quando calcia da posizione defilata e buca Bouhaddi coperta da una selva di gambe. Raddoppio al 65' con un tocco solitario a pochi passi dalla porta, servita dal gran movimento della Heath. La Francia ...

Mondiali donne - l’Olanda contro la Fifa : «Perché giocare alle 15?» : È già polemica a meno di 24 ore da Italia-Olanda di domani a Valenciennes, valevole per i quarti di finale del Mondiale di calcio donne. Il tema sul quale le olandesi sono irritate è l’orario, le 15 nel giorno previsto di maggior afa di questi giorni in Francia: «Abbiamo scritto una lettera alla Fifa, chiedendo […] L'articolo Mondiali donne, l’Olanda contro la Fifa: «Perché giocare alle 15?» è stato realizzato da Calcio e ...

Mondiali donne - Italia verso Olanda : “Non deve finir qui” : Sara' per scaramanzia o forse solo perche' sotto sotto ci speravano, ma intanto le azzurre di Milena Bertolini, attese sabato pomeriggio dallo 'storico' quarto di finale del Mondiale contro la forte Olanda campione d'Europa, sono tornate dove tutto ha avuto inizio: nell'hotel di Valenciennes che le aveva ospitate per la gara d'esordio con l'Australia. Oggi come allora, Sara Gama e compagne condivideranno gli ampi spazi del 'Royal Hainaut' con le ...

Mondiali donne - le azzurre battono la Cina e volano ai quarti di finale : Le lacrime di Giacinti, il volto sfigurato dalla fatica di Linari, l’allegria indomita di Galli, gli occhi brillanti di Gama. Se l’ingresso ai quarti del Mondiale (prima volta nella storia delle azzurre con questa formula allargata) può già essere un’impresa, sono questi sguardi che danno un valore aggiunto. L’Italia batte la Cina 2-0, guarda avant...

Mondiali donne : Italia da favola - 2-0 alla Cina e pass per Quarti : Vittoria da favola per l'Italia contro la Cina negli ottavi di finale del Mondiale femminile. La selezione di Milena Bertolini s'impone 2-0 grazie alle reti di Giacinti e Galli e strappa il pass per i Quarti di finale dove affronterà la vincente di Olanda-Giappone (stasera ore 21). Prestazione solidissima da parte delle azzurre, perfette in difesa nel concedere pochissimo nonostante un po' di affanno in qualche situazione, e letali in attacco ...