Mondiale femminile | trionfo USA | i complimenti di Donald Trump

Pentathlon - Mondiale Junior 2019 : Maria Lea Lopez e Alice Rinaudo seste nella staffetta femminile : Ha preso il via ufficialmente il campionato Mondiale Junior 2019 di Pentathlon moderno in corso di svolgimento nella cittadina polacca di Drzonkow. La prima gara della kermesse iridata è stata la staffetta femminile che ha visto il successo della Russia con Adelina Ibatullina e Kseniia Fraltsova che hanno chiuso con 1365 punti. Medaglia d’argento per la Gran Bretagna (Georgia Hannam e Kerenza Bryson) con 1354, mentre il bronzo è andato al ...

Mondiale femminile - è grande festa USA : show dopo la vittoria in finale [FOTO] : grande spettacolo al Mondiale femminile, la competizione è ufficialmente finita e può arrivare un primo bilancio. Il calcio femminile si è lanciato definitivamente, il Mondiale è stato molto seguito. Nella giornata di oggi si è disputata la finale tra USA e Olanda, successo per Rapinoe e compagne, alla fine ha vinto meritatamente la squadra più forte, 2-0 il risultato finale. Al termine della partita è scoppiata la festa, show delle ...

Mondiale femminile - delirio Usa : Jill Ellis e Megan Rapinoe al settimo cielo : “E’ veramente un gruppo incredibile, è stato un viaggio pazzesco. Non posso che ringraziare le ragazze, è stato fantastico”. Sono le dichiarazioni di Jill Ellis, ct degli Stati Uniti campioni del mondo dopo il successo in finale per 2-0 sull’Olanda nel Mondiale femminile. “Non riuscivo quasi a parlare, ho detto a tutte che sono state incredibili – ha aggiunto – Ho detto solo di godersi il momento. ...

Mondiale femminile - quarta vittoria Usa su 8 edizioni : l’albo d’oro : Trionfo al Mondiale femminile per gli Usa che in finale hanno vinto agevolmente contro l’Olanda con il risultato di 2-0, si tratta del quarto successo in otto edizioni dopo quelli del 1991, del 1999 e del 2015. La nazionale a stelle e strisce è sempre salita sul podio collezionando 4 successi, 1 secondo posto e 3 terzi posti. Un risultato incredibile sicuramente per la squadra più forte della competizione e che si è confermata anche ...

Mondiale femminile - gli USA sul tetto del mondo : Olanda ko a testa alta - Rapinoe-Lavelle decidono la finale [FOTO] : Alla fine ha vinto la squadra più forte. Si è concluso il Mondiale femminile, una competizione che ha regalato molto spettacolo, è stato molto seguito dai tifosi per un successo da un punto di vista inaspettato. Sul tetto del mondo gli USA, i netti favoriti della vigilia si sono confermati ed anche in finale hanno disputato una partita da incorniciare, niente da fare per l’Olanda che ha raggiunto il risultato massimo. La partita si ...

Dove vedere USA – Olanda streaming e tv - finale del Mondiale femminile – VIDEO : Dove vedere USA – Olanda streaming e tv, finale del Mondiale femminile Usa Olanda streaming| Usa – Olanda scendono in campo per l’atto finale del Mondiale femminile. Morgan contro Martens, questo basta e avanza per presentare lo spettacolo a cui assisteremo…CLICCA QUI PER I LINK Dove GUARDARE LA PARTITA! L'articolo Dove vedere USA – Olanda streaming e tv, finale del Mondiale femminile – VIDEO proviene ...

Usa-Olanda - streaming e tv : dove vedere il Mondiale femminile - date e orari : dove vedere USA – Olanda streaming e tv, finale del Mondiale femminile Usa Olanda streaming| Usa – Olanda scendono in campo per l’atto finale del Mondiale femminile. Morgan contro Martens, questo basta e avanza per presentare lo spettacolo a cui assisteremo. Usa Olanda in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky Sport, come di consueto in questa stagione. Il match sarà visibile su Sky Sport 1, ...

Mondiale femminile - Inghilterra-Svezia 1-2 : scandinave sul podio [FOTO] : Mondiale femminile – E’ la Svezia a concludere al terzo posto del Mondiale femminile. Nella finalina battuta l’Inghilterra per 2-1 con le reti di Asllani e Jakobsson. Gol inglese di Kirby. Parte meglio la Svezia che prova a chiudere le inglese nella loro metà campo nei primi 10 minuti, senza però creare palle gol nitide. All’11’ le scandinave passano: cross dalla sinistra, corta respinta della difesa inglese ...

Mondiale femminile - è sempre guerra tra Usa e Trump : “Mi rifiuto di rispettare un uomo che non merita rispetto” [FOTO] : E’ ancora guerra aperta tra Donald Trump e la selezione nazionale di calcio Femminile, che domani si gioca il Mondiale nella finale contro l’Olanda. La capitana Megan Rapinoe, protagonista degli accesi dibattiti con il presidente degli Stati Uniti, ha un’alleata: Ali Kriger. Ecco cosa ha detto la calciatrice in merito ad un eventuale invito alla Casa Bianca in caso di successo finale: “Non ho parlato con tutte le ...

Sky Sport Mondiale femminile (diretta) Finali | Palinsesto e Telecronisti : Il momento della finale è arrivato. Domenica 7 luglio, a Lione, alle ore 17, appuntamento con USA-Olanda, il matchche decreterà la squadra vincitrice di questa ottava edizione della FIIFA Women’s World Cup. Telecronaca...

Mondiale femminile - Elena Linari : “non ci accontentiamo più delle parole” : “In passato ci erano state affibbiate delle etichette che a noi non sono mai piaciute. Sapevamo che l’unico modo per far ricredere i piu’ scettici sarebbe stato far parlare il campo. Compiendo qualcosa di straordinario in questo Mondiale abbiamo dimostrato che il calcio femminile in Italia sta crescendo. Il professionismo? Prima potevamo accontentarci delle parole, ora non piu’. Siamo circondati da persone che ci ...

Mondiale femminile di calcio - le donne ct battono gli uomini : A una manciata di ore dalla conclusione del Mondiale di calcio femminile di Francia 2019 un verdetto già si può dare: le donne, nel ruolo di commissario tecnico, hanno surclassato gli uomini. In panchina d’altronde, sia nel calcio maschile che in quello femminile, non esistono limiti di genere e, dati alla mano, le allenatrici hanno ottenuto risultati decisamente migliori rispetto ai maschietti nel torneo iridato. Mondiali di ...

Mondiale femminile - Infantino : “il miglior torneo della storia” : Grande successo per quanto riguarda il Mondiale femminile, le ultime due partite e poi si spegneranno i riflettori. Arriva il punto sulla competizione da parte del presidente della Fifa, Gianni Infantino che chiede l’ampliamento della fase finale da 24 a 32 squadre entro il 2023. “E’ stata la migliore edizione di sempre, una Coppa del Mondo fenomenale. Non dobbiamo perdere tempo – ha sottolineato parlando in ...