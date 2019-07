Mitsotakis:testa alta dopo tanto dolore

"Lavorerò duramente, per tutti i greci e le greche, anche per quelli ch non ci hanno votato. E cominceremo subito perché non c'è tempo da perdere". Così il vincitore delle elezioni e futuro premier greco Kyriakos, nel suo discorsoil successo alle urne. Ha ribadito le promesse:meno tasse, salari più alti,più investimenti. E' ora che la Grecia "si faccia sentire" in Europa: "I cittadini hanno preso il destino nelle loro mani. Domani è l'alba di un nuovo giorno". La Grecia emergerà "orgogliosamente" da un'era "dolorosa".(Di domenica 7 luglio 2019)