Milan | le prime parole da giocatore rossonero di Theo Hernandez | “qui voglio fare la

Rassegna stampa di sabato 29 giugno - le prime pagine di calcio : mercato - sentenza Milan e Italia [FOTO] : Rassegna stampa di sabato 29 giugno – In primo piano, come sempre, il mercato. Ma non solo. C’è spazio anche per la sentenza ufficiale del Milan che ha estromesso i rossoneri dalle Coppe e per l’Italia femminile, impegnata questo pomeriggio alle 15 contro l’Olanda per i quarti di finale del Mondiale. “Patto col Diavolo” titola la Gazzetta in merito alla decisione del Tas. Nel riquadro in basso, ...

La rassegna stampa di venerdì 28 giugno – Le prime pagine di calcio : “Gigio rifà il Milan” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’. ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. La rosea apre in prima pagina con la cessione di Donnarumma al Psg. movimento che svolta il mercato dei rossoneri, preso Theo Hernandez dal Real Madrid per 20 milioni di euro, in arrivo anche Areola sempre dal club francese, ...

Milan - Giampaolo fissa gli obiettivi : le prime parole da allenatore rossonero : “La mission, la visione deve essere quella di giocare un calcio appetibile e affascinante e poi, attraverso quel calcio, arrivare a vincere le partite. La storia del Milan racconta di un club e di una squadra che ha sempre ricercato la bellezza, l’estetica oltre che il risultato. O meglio, raggiungere il risultato attraverso la bellezza del gioco“. Sarà questo il primo obiettivo di Marco Giampaolo, intervistato in ...

Classifica mondiale delle università - Italia migliora : supera Francia e Spagna. Politecnico di Milano tra le prime 150 : Il sistema universitario Italiano guadagna posizioni a livello internazionale e si conferma tra i migliori in Europa. A certificarlo è il QS World University Ranking, una delle più note e prestigiose classifiche universitarie al mondo, che ha pubblicato oggi i risultati dell’edizione 2020. L’Italia supera sia la Francia che la Spagna e arriva al terzo posto in Europa, dopo Regno Unito e Germania, per numero di università presenti. A ...

Milan – Boban lascia la Fifa - sarà Chief Officer del club : le prime parole del croato : Zvonimir Boban lascerà la Fifa nei prossimi giorni per tornare al Milan come ‘Chief Football Officer‘ del club. Lo comunica in una nota l’organo di governo del calcio mondiale. La notizia è stata confermata anche dal club rossonero in un comunicato. Boban torna al Milan dopo la fantastica carriera da calciatore con 9 trofei vinti. Si è sempre distinto per la sua intelligenza tattica. La sua carriera manageriale è ...

Antonio Conte a Milano - ecco le prime mosse del nuovo tecnico nerazzurro : Antonio Conte ha cominciato a respirare l’aria di Milano da tecnico dell’Inter ed è stato pizzicato da telecamere e cronisti in pieno centro, a pochi passi dalla sede del club, a passaggio in compagnia del vice d.s. Dario Baccin.L’ultima volta a passaggio per le vie del centro era il 31 gennaio, ultimo giorno del mercato invernale: ufficialmente era a Milano per questione svincolate al calcio, ma quella presenza cominciò ad aprire la ...

