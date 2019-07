Migranti | Malta nega l' ingresso alla Alan Kurdi A Lampedusa sbarcati i 41 della Alex

Alan Kurdi - la nave con 65 Migranti verso Malta : “Non si aspetti emergenza”. Ma La Valletta nega porto e minaccia uso forza : L’Alan Kurdi va verso Malta, ma La Valletta nega l’accesso alle acque territoriali e minaccia l’uso della forza. Il giorno dopo l’attracco del veliero Alex che, secondo l’intesa tra il ministro Matteo Salvini e il premier Joseph Muscat, sarebbe dovuto approdare sull’isola maltese, si profila l’ennesimo rimpallo sul “porto sicuro” dove una nave di una ong deve far sbarcare i migranti soccorsi ...

Migranti : Palazzotto (Mediterranea) - ‘surreale ipotesi ripartenza per Malta’ : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – Il capo missione Erasmo Palazzotto a bordo della Nave Alex di Mediterranea Saving Humans attraccata al porto di Lampedusa esclude la possibilità che Migranti e equipaggio possano scendere in banchina per utilizzare i bagni chimici e poi ripartire alla volta di Malta. “Ci sono voci che si rincorrono ma mi sembra un’ipotesi surreale – dice all’Adnkronos – Se esistono le leggi, ...

Ecco perché Lampedusa e non Malta : le 4 bugie di Matteo Salvini su Alex e il soccorso ai Migranti : Mediterranea chiarisce i punti controversi del blocco imposto al veliero che giovedì scorso ha salvato 54 profughi provenienti dalla Libia su un gommone in acque italiane

Mediterranea - sbarco dei Migranti : stallo Italia-Malta. Il Viminale : “Ong provoca - vuole restare in acque internazionali” : L’accordo, lo sbarco delle persone più vulnerabili, lo stallo. La barca a vela Alex della ong Mediterranea Saving Humans, che giovedì ha soccorso un gommone in difficoltà con 54 persone a largo della Libia, è al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa, da ore. Dal governo italiano è arrivato il divieto di avvicinarsi all’isola, mentre è Malta ad aver offerto lo sbarco con la contropartita di 55 migranti già ...

Migranti : accordo Italia Malta su scambio naufraghi : I 54 salvati dalla ong Mediterranea saranno portati a La Valletta che ce ne consegnerà altri 55. Salvini firma il decreto per non far attraccare la nave Alex in porto. Tredici persone, tra le quattro donne incinte e bambini sono stati trasbordati dalla barca a vela, ferma...

