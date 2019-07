Migranti | Malta autorizza lo barco della Alan Kurdi Sequestrata la Alex a Lampedusa

Malta autorizza lo sbarco dei 65 Migranti della Alan Kurdi : Mediterranea: "Le nostre due navi sequestrate, ma noi non ci fermiamo". La portavoce della ong: "Non possiamo smettere di salvare vite umane per sconfiggere i trafficanti di uomini". Malori tra i migranti sulla nave di Sea Eye prima dell'ok di Malta allo sbarco

Alan Kurdi - Malta autorizza lo sbarco dei Migranti : saranno tutti ricollocati : Mentre i migranti sul veliero Alex di Mediterranea sono stati sbarcati poco prima dell'una di notte a Lampedusa, la nave Alan Kurdi ha cambiato rotta dirigendosi verso Malta. Dopo aver nega...

Migranti - anche il capo missione della nave Alex è indagato Malta autorizza lo barco della Alan Kurdi : All’imbarcazione della ong Sea Eye il Viminale ha notificato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane. La nave Alex, attraccata a Lampedusa, «si è sempre rifiutata di entrare in acque maltesi», scrive il Viminale

Malta ora dice sì - possono sbarcare i 65 Migranti della Alan Kurdi. “Ma nessuno di loro rimarrà sull’isola” : Via libera dal governo di Malta allo sbarco dei 65 migranti a bordo della Alan Kurdi, la nave di Sea Eye. Saranno poi tutti ricollocati in altri Paesi europei, fa sapere il premier Joseph Muscat.L'ordine di sbarco è arrivato alle 16.30 circa. Fino ad allora, il Governo maltese aveva disposto il divieto di ingresso della nave della ong tedesca Sea-eye Alan Kurdi nelle proprie acque territoriali. La decisione era stata resa nota dalla Valletta ...

Lampedusa - sbarcati Migranti Alex. Malta autorizza Alan Kurdi. DIRETTA : Lampedusa, sbarcati migranti Alex. Malta autorizza Alan Kurdi. DIRETTA Nella notte a Lampedusa l'imbarcazione è stata posta sotto sequestro e l'equipaggio indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Scontro nel governo tra Viminale e ministero della Difesa Parole chiave: ...

Anche Malta nega accesso in acque territoriali a Alan Kurdi ma accoglie tre Migranti per malore : Il Governo maltese ha disposto il divieto di ingresso della nave della ong tedesca Sea-eye Alan Kurdi nelle proprie acque territoriali. La decisione è stata resa nota dalla Valletta dopo che l'imbarcazione che venerdì scorso ha soccorso 65 naufraghi ha fatto stanotte rotta verso Malta, dopo aver stazionato a lungo al largo di Lampedusa. Il Governo, secondo quanto riferito dalle autorità maltese, ha autorizzato le forze armate a qualunque ...

Migranti : Alan Kurdi respinta anche da Malta : La Alan Kurdi è stata respinta anche da Malta. La nave della Ong tedesca Sea Eye ieri sera si trovava al limite delle acque territoriali italiane davanti a Lampedusa, ma nella tarda serata ha deciso di cambiare rotta e dirigersi verso Malta perché, come spiegato in un tweet, "non possiamo aspettare che lo stato di emergenza prevalga a bordo". E "resta da vedere se i governi europei sostengano la posizione dell'Italia. La gente non è una merce ...

Migranti - Malta nega l'ingresso alla Alan Kurdi. A Lampedusa sbarcati i 41 della Alex : Mentre i Migranti sul veliero Alex di Mediterranea sono stati sbarcati poco prima dell'una di notte a Lampedusa, la nave Alan Kurdi ha cambiato rotta dirigendosi verso Malta che...

Malta chiude i porti alla Alan Kurdi/ Migranti - Marina schierata contro Ong Sea Eye : Sea Eye, Alan Kurdi cambia rotta a si dirige verso Malta: ma La Valletta chiude i porti e schiera la Marina. 65 Migranti a bordo, scontro Italia-Germania

Alan Kurdi - la nave con 65 Migranti verso Malta : “Non si aspetti emergenza”. Ma La Valletta nega porto e minaccia uso forza : L’Alan Kurdi va verso Malta, ma La Valletta nega l’accesso alle acque territoriali e minaccia l’uso della forza. Il giorno dopo l’attracco del veliero Alex che, secondo l’intesa tra il ministro Matteo Salvini e il premier Joseph Muscat, sarebbe dovuto approdare sull’isola maltese, si profila l’ennesimo rimpallo sul “porto sicuro” dove una nave di una ong deve far sbarcare i migranti soccorsi ...