ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2019) “Auspico che siano organizzati in modo esteso e concertato iper ipiù bisognosi”. È l’appello lanciato danel corso dell’Angelus di oggi in piazza San Pietro in cui ha chiesto ai fedeli di “pregare per le povere persone inermi uccise o ferite dall’attacco aereo che ha colpito un centro di detenzione diin Libia”. “La comunità internazionale – ha detto il pontefice riferendosi all’incendio scoppiato qualche giorno fa in un centro di detenzione libico in cui sono morti 90– non può tollerare fatti così gravi. Prego per le vittime: il Dio della pace accolga i defunti presso di sé e sostenga i feriti. Auspico che siano organizzati in modo esteso e concertato iper ipiù bisognosi”. L'articolo, l’appello di: ...

LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: Migranti, l’appello di papa Francesco: “Organizzare corridoi umanitari estesi” - jacoposcatizzi : RT @fattoquotidiano: Migranti, l’appello di papa Francesco: “Organizzare corridoi umanitari estesi” - JTurandot : RT @fattoquotidiano: Migranti, l’appello di papa Francesco: “Organizzare corridoi umanitari estesi” -