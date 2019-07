Migranti | anche il capo missione della nave Alex è indagato  Malta autorizza lo barco

Anche Malta nega accesso in acque territoriali a Alan Kurdi ma accoglie tre Migranti per malore : Il Governo maltese ha disposto il divieto di ingresso della nave della ong tedesca Sea-eye Alan Kurdi nelle proprie acque territoriali. La decisione è stata resa nota dalla Valletta dopo che l'imbarcazione che venerdì scorso ha soccorso 65 naufraghi ha fatto stanotte rotta verso Malta, dopo aver stazionato a lungo al largo di Lampedusa. Il Governo, secondo quanto riferito dalle autorità maltese, ha autorizzato le forze armate a qualunque ...

Migranti : Alan Kurdi respinta anche da Malta : La Alan Kurdi è stata respinta anche da Malta. La nave della Ong tedesca Sea Eye ieri sera si trovava al limite delle acque territoriali italiane davanti a Lampedusa, ma nella tarda serata ha deciso di cambiare rotta e dirigersi verso Malta perché, come spiegato in un tweet, "non possiamo aspettare che lo stato di emergenza prevalga a bordo". E "resta da vedere se i governi europei sostengano la posizione dell'Italia. La gente non è una merce ...

Migranti - anche il capo missione della nave Alex è indagato Alan Kurdi cambia rotta e va verso Malta : All’imbarcazione della ong Sea Eye il Viminale ha notificato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane. La nave Alex, attraccata a Lampedusa, «si è sempre rifiutata di entrare in acque maltesi», scrive il Viminale

Migranti : Salvini - ‘su Mediterranea in passato anche figlio Tria’ : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “La nave Mediterranea è quella che aveva a bordo il signor Casarini, dei centri sociali del Nord-Est, se non ricordo male c’era anche il figlio del ministro dell’Economia. Poi, per carità, ognuno passa il tempo dove meglio crede e con le compagnie che più gradisce”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. L'articolo Migranti: Salvini, ‘su ...

"Migranti? La richiesta di asilo possibile anche dalle navi ong" : Angelo Scarano Il Garante dei detenuti, Mauro Palma, critica il dl Sicurezza bis e apre la strada a nuove richieste di asilo Il garante per i detenuti, Mauro Palma, potrebbe aprire una strada che può portare ad una valanga di richieste di asilo. Di fatto Palma nel suo "parere" in merito al dl Sicurezza Bis ha sostenuto la tesi che i migranti a bordo delle navi "bloccate" possono chiedere l'asilo. Palma, nel corso della sua audizione ...

Europee - il 90% dei commenti online su Migranti : “Linguaggio sovranista anche da chi vuole contrastarlo” : “Gran bel fisico ma zero cervello, adesso capisco meglio la mazzata quando si è candidata evidentemente gli elettori del Nord Est la conoscevano bene”. Di chi stiamo parlando? “Cessa, stai zitta”. Chi si ritrova in queste affermazioni? “Il suo cervello è rimasto dall’estetista e parrucchiera…Non pretendere che le idioti ragionino. Povere depresse”. Sono solo alcune delle frasi pubblicate in rete (rispetto a determinati eventi o fatti ...

Migranti - la Chiesa li ha già integrati. Anche se i fedeli ancora non lo accettano : Da un lato è vero che i cattolici praticanti italiani che sono andati recentemente alle urne hanno votato in maggioranza per la Lega. Dall’altro, però, non si può più negare che le parrocchie della Penisola sono frequentate ormai da molto tempo da numerosi Migranti che ricoprono Anche ruoli importanti nella pastorale, come del resto è giusto che sia. “Tanto al Nord come al Sud, molti fedeli stranieri hanno ruoli attivi nelle comunità dove si ...

Matteo Salvini esulta per il Cara di Mineo : "Via anche gli ultimi 68 Migranti - allontanati con 27 abusivi" : Il Cara di Mineo è stato definitivamente svuotato. Quello che era il centro di accoglienza per richiedenti asilo più grande d'Europa, risultava anche essere una problematica immensa. Solo qualche mese fa il sindaco Giuseppe Mistretta denunciava "i numerosi licenziamenti, con evidenti riflessi social

Migranti : Faraone - 'Anche il Pd a Palermo a presidio solidarietà per Carola' : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - "Anche il Partito Democratico sarà presente oggi a Palermo alla manifestazione di solidarietà nei confronti del capitano della SeaWatch 3 Carola Rakete". Lo afferma il senatore Davide Faraone, segretario siciliano del Pd che sottolinea: "Parteciperemo insieme a oltre 60

Il Papa celebrerà a San Pietro una messa per i Migranti e i soccorritori. Ci sarà anche la capitana Carola? : L’iniziativa del Papa, comunicata questa mattina dal portavoce ad interim della Sala Stampa vaticana, Alessandro Gisotti, è senza precedenti.La mattina di lunedì prossimo, 8 luglio infatti, in occasione del sesto anniversario della sua visita a Lampedusa (uno dei primi gesti dirompenti del Pontificato), Francesco celebrerà una messa per i migranti morti in questi anni, per i rifugiati e quanti si sono impegnati a ...

Migranti : Lampedusa - sul molo anche la donna che ha ospitato la Capitana Carola : Lampedusa, 1 lug. (AdnKronos) - Sul molo di Lampedusa, a salutare Carola Rackete, c'è anche la donna che ha ospitato per due giorni la Comandante della nave Sea watch. La donna, accompagnata da un'amica e un giovane che guidava l'auto, è arrivata pochi minuti dopo l'utilitaria della Guardia di Finan

Milano Pride - al corteo anche le coperte termiche dei Migranti. Sala : “Strada per i diritti ancora piena di ostacoli” : Bandiere arcobaleno e oro sventolano alla manifestazione dell’orgoglio lgbt che sta sfilando per le vie del capoluogo lombardo in occasione del Milano Pride. “La prima volta fu rivolta“, si legge nello striscione che apre il corteo: l’edizione 2019 celebra il cinquantesimo anniversario dei moti di Stonewall, che nel 1969 a New York diedero vita al movimento di liberazione lgbt. Quest’anno, nella bandiera simbolo dei ...