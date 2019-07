Migranti - Alan Kurdi verso Malta. Ma La valletta nega l'ingresso : Mentre i Migranti sul veliero Alex di Mediterranea sono stati sbarcati poco prima dell'una di notte a Lampedusa, la nave Alan Kurdi ha cambiato rotta dirigendosi verso Malta. La decisione di...

Migranti - le navi Alex e Alan Kurdi ancora ferme. L’apertura della Germania : “Pronti ad accogliere se c’è soluzione europea” : Una situazione “molto difficile” a bordo della barca a vela Alex, ferma al largo di Lampedusa con 41 Migranti a bordo. E l’attesa della Alan Kurdi in acque internazionali, rispettando il divieto di accesso in Italia notificato dalla Guardia di finanza, nell’attesa di un porto sicuro che l’equipaggio definisce “urgente”. Lo stallo nel Mediterraneo delle due imbarcazioni continua da oltre 24 ore, mentre ...

Alex e Alan Kurdi - continua lo stallo : 106 Migranti al limite di Lampedusa : Sono in totale 106 i migranti salvati dalle due navi Alex, della ONG Mediterranea Saving Humans, e Alan Kurdi, della ONG Sea - Eye, che ora si trovano al limite delle acque territoriali italiane, bloccate dalla direttiva di Matteo Salvini. Uno stallo che rischia di proseguire a lungo, anche stavolta. La vicenda sembrava essersi sbloccata ieri, con l'annuncio della disponibilità del governo maltese ad accogliere i profughi, ma la situazione ...

La "Alan Kurdi" salva 65 Migranti a largo della Libia. Berlino : "Serve un porto sicuro" : La ‘Alan Kurdi’, nave della ong tedesca Sea-Eye, ha soccorso e salvato 65 migranti al largo della Libia a bordo di un gommone e ora attente una risposta da Malta, Roma e Tripoli per la presa in carico dei migranti. Da Berlino intanto chiedono un porto sicuro per la nave.Il gommone, si legge sui media tedeschi, è stato raggiunto nelle prime ore del mattino. “Le persone a bordo hanno avuto una fortuna incredibile a esser ...

Malta : «Accogliamo i 54 Migranti salvati» Mediterranea : «Nessuno sta arrivando» E la nave ong Alan Kurdi ne salva altri 65 : Il patto annunciato con un comunicato dal governo maltese dopo che il veliero Alex puntava verso Lampedusa: «Fa parte di un'iniziativa che promuove uno spirito europeo di cooperazione e buona volontà». La ong Sea-Eye ne salva 65 al largo Libia