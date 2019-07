Meteo | in arrivo il maltempo | temporali e rovesci al Nord

Meteo Sardegna - allerta caldo africano : in arrivo 4 giorni bollenti : Meteo Sardegna, allerta caldo africano: in arrivo 4 giorni bollenti La Protezione civile ha emanato un avviso per condizioni Meteo avverse dovute all’arrivo di un’eccezionale ondata di calore. Per 4 giorni consecutivi le temperature raggiugeranno i 42 gradi Parole chiave: ...

Previsioni Meteo per la seconda settimana di luglio - in arrivo forti temporali : Roma - L'anticiclone africano, che pur con alcune modulazioni continuerà ad interessarci fino al weekend, dovrebbe ritirarsi verso i propri luoghi di origine nella prossima settimana, almeno parzialmente. Questo consentirà ad una blanda ma insidiosa saccatura presente su Francia e Spagna di avvicinarsi verso l'Italia dal 7-8 luglio, richiamata da una circolazione ciclonica recidiva sul Nordest dell'Europa. In questo ...

Meteo : luglio cambia registro - in arrivo anche la pioggia : Ricorderemo a lungo l'annata Meteorologica del 2019, quella dell'inverno dalle temperature glaciali e della primavera saltata a piè pari, quella delle piogge bibliche fino a fine maggio e dell'estate iniziata col botto con temperature al limite della sopportabilità con valori record che non si registravano da decenni. Ma a luglio inoltrato la situazione tornerà lentamente nei ranghi riportando le consuete caratteristiche del clima italiano e ...

Previsioni Meteo : In arrivo grandine - trombe d’aria e neve : Ciclone pronto all’impatto. Intorno alle giornate di martedì 9 e mercoledì 10 luglio, il contesto Meteorologico potrebbe subire una vera e propria metamorfosi su alcune zone del nostro Paese per l’avvicinamento di un Ciclone Nord Atlantico capace di provocare un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche accompagnato da grandine, trombe d’aria, dal ritorno della neve sui monti e da un inevitabile crollo termico.\\ Stando agli esperti di ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità gialla a nord del Po - altri temporali in arrivo : L’aggiornamento Meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) indica ancora maltempo per le prossime 36 ore in Piemonte dopo una giornata di rimonta dell’alta pressione africana, con temperature di nuovo sopra la media di inizio luglio. Ancora temporali sulla regione, con Allerta gialla nelle zone a nord del Po, per la serata e la prossima notte. Le piogge più intense sono attese – spiega Arpa – sui ...

Allerta Meteo Veneto : in arrivo temporali - dichiarato lo Stato di Attenzione : Tra la sera di oggi, e la mattina del 4 luglio, il Veneto sarà interessato da fenomeni temporaleschi, particolarmente nelle zone montane e pedemontane, specie nel pomeriggio-sera. In particolare domani, 3 luglio, i fenomeni potrebbero estendersi anche alla pianura. Saranno possibili locali fenomeni intensi, con forti rovesci, locali grandinate e raffiche di vento. Sulla base di queste previsioni Meteorologiche, il Centro Funzionale Decentrato ...

Allerta Meteo della protezione civile : forti piogge e temporali in arrivo al Nord - allarme arancione a Bolzano : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica tende ad erodere il bordo dell’area di bassa pressione di origine Nord-africana che da giorni investe l’Italia, determinando una spiccata instabilità sui settori alpini, con attività temporalesca localmente intensa, specie sui settori alpini orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Meteo - ancora caldo e afa : raffica di malori e blackout. Ma attenzione ai temporali in arrivo : L'ondata di caldo africano che sta investendo l'Italia lascerà lo spazio a temporali e grandine nel corso della prossima settimana in alcune regioni settentrionali. Ma nel weekend continuano ovunque afa e calore, con temperature che, seppur più basse dei giorni scorsi quando ci sono stati boom di malori e blackout, sfioreranno i 35 gradi.Continua a leggere

Previsioni Meteo : violenti temporali e grandinate record in arrivo : L’Italia in questi ultimi due giorni sta facendo i conti con temperature elevate e con numerosi casi eccezionali, soprattutto al settentrione. Proprio al nord, tra ieri e oggi si sono superati i 40 gradi all’ombra, ma il caldo attanaglia tutta la penisola e risulta molto intenso anche in Sardegna, Toscana e Lazio. Sono 16 i centri urbani contrassegnati oggi con il bollino rosso del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio ...

Previsioni Meteo : tutto confermato - storica ondata di caldo in arrivo sull'Europa : Quella che fino a qualche giorno fa era una tendenza suscettibile di cambiamenti è ora diventata ormai una certezza che bisognerà affrontare con tutte le dovute precauzioni. L'Europa si appresta a...

Meteo - in arrivo ondata di caldo più forte di quella del 2003. Temperature fino a 43° C : Temperature in aumento: ondata di caldo africano su Nord, settore centrale tirrenico e Sardegna. Tuttavia, le due giornate più calde, saranno quelle di Giovedì e Venerdì. Alessandria, Vercelli, Milano, Ferrara, Bologna e Trieste saranno le città più calde.

Meteo - in arrivo ondata di caldo più forte di quella del 2003. Ecco le previsioni : Meteo, l'ondata di caldo che sta per arrivare in Italia, con il suo apice tra giovedì e venerdì, potrebbe essere ancora più forte di quella del 2003, che peraltro si era...

Previsioni Meteo - ondata di caldo record in arrivo in Francia : fino a +47°C percepiti - “siamo pronti” : La Francia si prepara questa settimana ad affrontare un’ondata di caldo estremo, con temperature che supereranno i +40°C, battendo molto probabilmente molti record. Si prevede che le temperature raggiungeranno i +35°C oggi e saliranno ulteriormente fino raggiungere il picco giovedì e venerdì. L’area maggiormente a rischio sarà il nord, Parigi compresa. Come parte di un piano di emergenza caldo, sono state create fontane temporanee e ...

Meteo - in arrivo ondata di caldo tra le più intense degli ultimi dieci anni : Nella seconda parte della settimana temperature record in tutta Italia. Attesi picchi di 37-40 gradi in città come Torino, Asti, Vercelli, Novara, Aosta, Pavia, Milano, Lodi, Cremona, Mantova, Bolzano, Trento, Parma, Modena, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Rovigo, Firenze, Lucca, Grosseto, Roma, Frosinone, Rieti, Sassari, Oristano.