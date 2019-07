Mediterranea sfida il governo | Non ci fermiamo Salvini voleva il nostro

ilgiornale

(Di domenica 7 luglio 2019) Giovanna Stella La portavoce di, Alessandra Sciurba, minaccia di tornare in mare: "Non abbiamo nessuna intenzione di fermarci" Dopo il caso della nave Sea Watch 3, un'altra ong - in questo caso italiana - stando ilgialloverde. Alex, infatti, è entrata a Lampedusa senza il permesso del ministro dell'Interno. E ora che i migranti sono sbarcati e hanno ricevuto assistenza, spuntano tutti i retroscena. Il gommone sul quale viaggiavano una cinquantina di migranti - successivamente recuperati al largo della Libia dalla Alex - non era rotto. A dirlo è stata la stessa volontaria qualche ora fa e adesso viene zittita dalla portavoce diche dà una versione completamente opposta. Insomma, in queste ore stanno saltando tutti gli altarini e, nonostante siano indagati per favoreggiamento della immigrazione clandestina, per disobbedienza di nave da ...

