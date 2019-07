Mediterranea - lezioni di yoga per sfidare (ancora) Salvini

ilgiornale

(Di domenica 7 luglio 2019) Angelo Scarano L'ong si prepara ad una nuova raccolta fondi per tornare in mare e pagare le multe. E fa cassa con ledidopo il sequestro della nave Alex e con la Mare Jonio già fuori gioco da tempo, è già in cerca di nuove risorse per tornare subito in mare. L'ong è a caccia di soldi per procurarsi una nuova imbracazione e per pagare la pesante multa che è arrivata dal Viminale. L'ultima missione conclusa con l'ingresso non autorizzato nel porto di Lampedusa potrebbe avere conseguenze pesanti per le casse dell'ong. Il primo passo per cercare risorse è stata la querela contro il ministro: "Magari diventa un 'finanziatore involontario' - commenta l'armatore sociale Alessandro Metz - permettendo in questo modo nuove operazioni di monitoraggio in mare e forse di salvare altre vite umane". Poi l'appello ai sostenitori per una nuova ondata di ...

