Mediterranea | è indagato anche il capo missione e deputato di Leu Palazzotto

(Di domenica 7 luglio 2019) Ildidi Leu, Erasmo, èper il caso del veliero Alex. La procura di Agrigento, che aveva iscritto nel registro degli indagati il capitano della barca a vela, Tommaso Stella, dopo l’attracco a Lampedusa e lo sbarco dei migranti soccorsi in Libia, allarga quindi l’inchiesta al più alto in grado nellaorganizzata dalla ong italiana. L’iscrizione die Stella, secondo quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe un “atto dovuto” dovendo decidere sul sequestro dell’imbarcazione e in attesa dell’informativa della Guardia di finanza, che in mattinata ha perquisito l’Alex per 4 ore. Dopo il salvataggio, il veliero diera rimasto in mare per due giorni, in attesa di un porto sicuro che permettesse di far sbarcare i migranti e nel pomeriggio di sabato era poi ...

