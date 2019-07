Media | Gomez | “Giornalisti hanno crisi di credibilità che supera quella dei politici Si

ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2019) “I giornalisti italianiunadichedei. Il nostro compito non è influire ma essere imparziali e raccontare la verità. Ma come diceva Luigi Einaudi, bisogna conoscere per deliberare”. Ha parlato anche delladel giornalismo italiano il direttore del Fatto.it, Peter, dialogando con Francesca Fagnani in un incontro al festival Libro possibile a Polignano a mare. Le intercettazioni, lo schieramento e l’incapacità di essere imparziali. “Non dobbiamo solo sapere di essere indipendenti, dobbiamo anche sembrarlo. Verrà un giorno in cui non lo diremo nemmeno alla mamma che si fa il giornalista. E sarà meglio così” Editori impuri: i giornali perdono soldi ma favoriscono altri affari. I nomi e i numeri su FQ MillenniuM in edicola L'articolo ...

