Marquez domina in Germania e il mondiale si avvicina | rossi ottavo

Domina anche in Germania : con Marquez non c'è storia. Valentino Rossi solo ottavo : Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania, Dominato dal primo all’ultimo giro. Alle sue spalle Maverick Vinales (Yamaha) e Cal Crutchlow (LCR Honda). Più staccati gli altri, a cominciare da Danilo Petrucci, quarto e migliore degli italiani davanti all’altra Ducati di Andrea Dovizioso, quinto.

MotoGp - destini opposti in casa Honda : Marquez domina in Germania e Lorenzo lo… guarda alla tv [FOTO] : A causa dell'infortunio subito ad Assen, lo spagnolo è stato costretto a guardare dalla tv i suoi colleghi impegnati nelle qualifiche del Gp di Germania Il suo compagno si prende la scena in Germania ottenendo la decima pole consecutiva al Sachsenring, lui se ne sta tranquillo sul divano a guardare. Sono i destini opposti di Marc Marquez e Jorge Lorenzo, compagni di squadra alla Honda ma con risultati completamente diversi.

MotoGP - GP Germania 2019 : Marquez - il dominatore del Sachsenring. Dovizioso e Valentino Rossi : serve una magia : Neanche il tempo di realizzare cosa è successo ad Assen (Olanda), che è subito il momento di mettersi tuta e casco ben allacciato e pensare al GP di Germania 2019, nono round del Mondiale di MotoGP. Siamo al giro di boa della stagione. Un'annata in cui il marchio di Marc Marquez è particolarmente evidente. L'asso della Honda, reduce dal secondo posto della Cattedrale del Motociclismo, ha visto salire il proprio vantaggio nei confronti degli avversari.

MotoGp - Vinales trionfa ad Assen : Marquez secondo domina il Mondiale - Quartararo sul podio davanti a Dovizioso : Fuori Valentino Rossi, ma la Yamaha fa festa ad Assen: lo spagnolo Maverick Vinales vince il Gp d'Olanda di MotoGp davanti al dominatore del Mondiale e campione in carica Marc Marquez su Honda. Terzo il francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo, mentre ai piedi del podio resta l'italiano Andrea Dovizioso.

MotoGp – Terminato il warm up al Mugello : Marquez continua a dominare - ancora problemi per Rossi [TEMPI] : Il pilota della Honda è l'unico a scendere sotto il muro dell'1:46 al mattino, precedendo Mir e Dovizioso. In difficoltà ancora Valentino Rossi, che chiude quindicesimo Marc Marquez resta il pilota più veloce anche al termine del warm up del Gp del Mugello, il campione del mondo infatti è l'unico in pista a scendere sotto il muro dell'1:46, precedendo Mir e Dovizioso di un decimo. La Honda continua a rimanere una macchina competitiva.

LIVE MotoGP - GP Italia 2019 in DIRETTA : Valentino Rossi e Dovizioso in cerca di una reazione - Marquez vuol ancora dominare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.11: I piloti fanno il loro ingresso in pista: Dovizioso entra con una coppia di medie, Valentino Rossi con due hard e Marquez con una hard sull’anteriore e una soft sul posteriore 14.10: SEMAFORO VERDE!!! 14.09: Condizioni perfette sul tracciato per girare e Valentino Rossi super acclamato 14.08: I piloti si stanno preparando ad entrare in pista per questo secondo turno 14.05: ...

Marquez e le Ducati dominano Le Mans. Honda a quota 300 : Terza vittoria della stagione per il campione in carica Marc Marquez nel GP di Francia che si è corso a Le Mans, che allunga quindi in classifica. Partito dalla pole, Marquez si è liberato nelle prime fase della Ducati di Danilo Petrucci e Jack Miller prendendo pieno controllo della gara e viagiando senza problemi al traguardo.

VIDEO GP Francia MotoGP 2019 - highlights e sintesi : Marquez domina - Dovizioso secondo - Valentino Rossi quinto : Marc Marquez ha vinto il GP Francia 2019, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha duellato nei primi giri con Jack Miller, poi ha operato il sorpasso decisivo e ha dominato la gara fin sul traguardo infliggendo un distacco pesante a tutti gli avversari. Il centauro della Honda ha conquistato il terzo successo stagionale, il secondo consecutivo, e allunga in testa alla classifica generale dove ora vanta 8 punti di vantaggio su Andrea ...

MotoGp – Terminate le FP4 a Le Mans : Marquez prima cade e poi domina - Valentino Rossi in difficoltà [TEMPI] : Il pilota spagnolo chiude davanti a tutti una sessione condizionata dalla pioggia, solo decimo invece Valentino Rossi Marc Marquez chiude al comando la quarta sessione di prove libere del Gp di Le Mans, il pilota spagnolo piazza il miglior tempo nonostante la caduta di inizio FP4 dovuta alle condizioni della pista. Una leggera pioggia condiziona il programma dei piloti nei primi minuti, a farne le spese è il campione del mondo.