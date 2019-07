Marò | inizia l' udienza sulla giurisdizione tra Italia e India

ilgiornale

(Di domenica 7 luglio 2019) Stefano Damiano La vicenda che vede coinvolti Massimiliano Latorre e Salvatore Girone dura ormai da 7 anni, ancora non è arrivata ad una fase conclusiva La vicenda deiancora non vede una fina ma domani, lunedì 8 luglio, si terrà, all'Aja, l'ultimadavanti al Tribunale arbitrale internazionale per decidere chi, traabbia laper giudicare le eventuali responsabilità di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone accusati della morte di due pescatorini, scambiati per pirati, a largo del Kerala. L'durerà due settimane e la sentenza, secondo la procedura, arriverà entro sei mesi permettendo finalmente di comprendere chi dovrà giudicare i due fucilieri. All'il team legaleno sarà guidato dall'avvocato Sir Daniel Bethlehem per sostenere la tesi dell'secondo cui i fucilieri di Marina godono dell'immunità ...

LaStampa : Marò, inizia l'udienza che decide la giurisdizione tra Italia e India: sentenza in 6 mesi - redbus2012 : RT @maxwolf63: Marò, inizia l'udienza decide la giurisdizione tra Italia e India:sentenza in 6 mesi. - enzono16 : RT @maxwolf63: Marò, inizia l'udienza decide la giurisdizione tra Italia e India:sentenza in 6 mesi. -