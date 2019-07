Maltempo | strage sfiorata a Venezia | nave da crociera sbanda e rischia di finire contro

Maltempo - Lipo Firenze : strage di rondoni per anomalia climatica : 60 è il numero di rondoni che sono stati consegnati finora al Centro Recupero fauna selvatica della Lipu di Vicchio del Mugello ( Firenze ), a cui si aggiungono circa 30 segnalazioni di soggetti morti (uno di questi è rimasto infilzato nelle punte di un dissuasore per i piccioni), con un incremento del 60% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Lo rende noto la Lipu di Firenze . La causa principale è da ricondurre alla anomalia ...

Maltempo - Coldiretti : “La pioggia gonfia laghi e fiumi - è strage da ciligie a miele” : Le intense precipitazioni hanno fatto innalzare il fiume Po di oltre un metro in un solo giorno per raggiungere un livello idrometrico di -0.48 metri la mattina di domenica a Boretto ma il Maltempo senza tregua ha gonfiato anche i grandi laghi come quello di Como che ha raggiunto un grado di riempimento al 57%, il Maggiore salito all’88% e fino al Garda che a livelli da massimo storico addirittura al 94%. E’ quanto emerge dal monitoraggio della ...