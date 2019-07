Maltempo | l’allerta della Protezione Civile | a Venezia forti temporali fino a martedì

Maltempo Friuli - l’allerta della Base Aeronautica di Aviano : “Temporali in arrivo - saranno peggiori di ieri” : E’ ancora allerta per temporali al nordest della penisola: la Base Aeronautica di Aviano, Comune di circa 9000 abitanti, pochi km a nord di Pordenone, ha lanciato un avviso relativo alla situazione meteo nell’area nelle prossime ore. Di seguito il bollettino: “Per il pomeriggio di oggi, Domenica 7 Luglio, si attendono condizioni temporalesche severe, simili a quelle di ieri, se non peggiori.” Ieri, “grandine delle ...

Maltempo estremo in arrivo sul Friuli : rischio tornado - forti venti - alluvioni e grandine - l’allerta shock della Base Aeronautica di Aviano : Si prospetta un weekend di Maltempo estremo per il Nord-Est italiano a partire dalle prossime ore. E anche la Base Aeronautica di Aviano, comune di circa 9000 abitanti, pochi chilometri a nord di Pordenone, ha lanciato un avviso alla popolazione. “Aviano e l’area circostante sperimenterà forti temporali nel resto del weekend. Sabato pomeriggio, l’area vedrà grandine di grandi dimensioni, venti al livello di tempeste tropicale e forti piogge fino ...

Maltempo nelle Marche : tutti i comuni a rischio allagamento - diramata l’allerta gialla dalla Protezione Civile : Durante questo maggio anomalo funestato da piogge torrenziali, l’analisi di Coldiretti Marche, sulla base dei dati ISPRA, arriva in un quadro davvero pessimo per le aziende agricole marchigiane, e con un’allerta gialla fissata dalla Protezione Civile regionale su tutto il territorio. Secondo i dati un quinto dell’intero territorio marchigiano è a elevato rischio di smottamenti o esondazioni, ma se si guarda ai comuni, è la ...

Maltempo Emilia Romagna - l’allerta passa da rossa a gialla : migliora la situazione dei fiumi in Romagna : migliora la situazione dei corsi d’acqua in Romagna, le piene sono dovunque in esaurimento e l’allerta passa da rossa a gialla, concedendo una tregua all’Emilia-Romagna. Oggi l’assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo, è tornata a Villafranca per un nuovo sopralluogo nel forlivese, una delle zone più colpite dall’ultima ondata di Maltempo, a causa della rottura dell’argine del fiume Montone, ...

Meteo - Maltempo nelle Marche : prorogata l’allerta arancione - frane e fiumi in piena : Dopo 2 giorni di maltempo, l’allerta Meteo codice “arancione” diramata dalla Protezione civile delle Marche per criticità idraulica e idrogeologica è stata prorogata fino alle 14 di oggi. Ieri una giornata molto difficile, soprattutto in riferimento ai fiumi: sorvegliati speciali l’Esino e il Misa, in provincia di Ancona, il Foglia e il Metauro in quella di Pesaro-Urbino. Le piene sono transitate senza creare danni, anche ...

Maltempo Emilia Romagna : rimane l’allerta rossa per fiumi Savio e Montone : È stata una notte di allerta massima quella appena trascorsa in molte zone dell'Emilia Romagna colpite da intensi fenomeni meteorologici che hanno causato esondazioni, smottamenti e allagamenti. L’Agenzia di Protezione civile regionale ha emanato una nuova allerta rossa per criticità idraulica nella pianura da Parma a Ferrara e in Romagna fino alla mezzanotte di martedì.Continua a leggere

Maltempo Rimini : emessa ordinanza di sicurezza dopo l’allerta : Alla luce dell’allerta meteo rossa per criticita’ idraulica in vigore da oggi e per tutta la giornata di domani emanata dalla Protezione Civile ell’Emilia-Romagna e dall’Arpae, il Comune di Rimini ha disposto, con una ordinanza contingibile e urgente valida per tutta la durata dell’allerta, il divieto di transito nelle adiacenze del fiume Marecchia. Nel dettaglio, spiega una nota, e’ stato disposto il divieto ...

Maltempo Cesena - il sindaco : “Situazione sotto controllo - l’allerta non ci ha trovati impreparati” : “Per ora la situazione è sotto controllo“: lo spiega il sindaco di Cesena Paolo Lucchi riferendosi all’esondazione del fiume Savio verificatasi nelle scorse ore. “Stiamo monitorando in particolare la pioggia che sta cadendo nella vallata del Savio“. “Vorrei far notare – ha precisato il primo cittadino – l’enorme lavoro dei mesi scorsi in cui sono stati puliti tutti gli alvei dei fiumi in ...