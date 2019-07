Maltempo | la grandine enorme di ieri sera ha devastato le risaie di Vercelli FOTO

meteoweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2019) L’intensa grandinata che ha colpitoe la bassa Vercellese ha provocato diversi danni. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami pericolanti, allagamenti di scantinati, ascensori bloccati e pali divelti. A, dove era in corso la Notte Bianca in occasione dei saldi, un sottopasso è stato chiuso per allagamenti. Diversi i casi di parabrezza danneggiati dai chicchi di. Gli interventi sono proseguiti fino a notte inoltrata. La grandinata ha causato danni anche alle colture di riso e mais. Ad essere maggiormente colpite sono state lenella zona tra Stroppiana, Motta de’ Conti, Montonero, Casanova Elvo, Cascine Stra e Caresanablot; problemi anche per cascine, prefabbricati e tettoie delle aziende agricole. La quantificazione dei danni per ora non e’ possibile. “Molto – spiega il presidente di Ente ...

bizcommunityit : Supertemporale sul Verbano, grandine come palle da golf - venezia_today : Grandine, black out ed esondazioni nel Trevigiano - Vvox - travel_blind : RT @TgrVeneto: #maltempo in provincia di #Treviso. Particolarmente colpita la zona della Sinistra Piave. A San Giacomo di Veglia straripa i… -