Maltempo Friuli | l’allerta della Base Aeronautica di Aviano | “Temporali in arrivo

Maltempo - Sabato sera di furiose grandinate al Nord : un ferito nel lago d’Orta - gravi danni in Friuli Venezia Giulia [FOTO e VIDEO] : E’ stato un Sabato sera di forte Maltempo al Nord Italia, come ampiamente previsto. Una violenta grandinata ha ferito un uomo che si trovava su una barca a Pettenasco, sulla sponda orientale del lago d’Orta (Novara). L’uomo e’ stato medicato al pronto soccorso e dimesso. I temporali hanno riguardato oggi, in Piemonte, per il momento solo la zona dei laghi, tra le province di Novara e Verbia (36 mm d’acqua a Omegna, ...

Maltempo estremo in arrivo sul Friuli : rischio tornado - forti venti - alluvioni e grandine - l’allerta shock della Base Aeronautica di Aviano : Si prospetta un weekend di Maltempo estremo per il Nord-Est italiano a partire dalle prossime ore. E anche la Base Aeronautica di Aviano, comune di circa 9000 abitanti, pochi chilometri a nord di Pordenone, ha lanciato un avviso alla popolazione. “Aviano e l’area circostante sperimenterà forti temporali nel resto del weekend. Sabato pomeriggio, l’area vedrà grandine di grandi dimensioni, venti al livello di tempeste tropicale e forti piogge fino ...

Ondata di Maltempo in Friuli Venezia Giulia - Riccardi : “Mostrato grande livello efficienza” : “Un’azione frutto di una macchina organizzativa messa in piedi in poco tempo che ha mostrato un livello di efficienza importante con i Comuni che hanno saputo dare una risposta al di là delle più rosee previsioni“. Così il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi ha sintetizzato l’andamento degli interventi seguiti all’alluvione che investì il Friuli Venezia Giulia alla fine dell’ottobre ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Riccardi : “Proroga al 20 Giugno per le domande di ristoro danni” : E’ stato prorogato al 20 Giugno il termine per la presentazione delle domande di finanziamento che privati e imprese possono presentare a Comuni e Camere di commercio per finanziare gli interventi di ripristino dei danni provocati dal Maltempo di fine ottobre 2018. Lo rende noto la Regione Fvg. “Il numero degli interventi e le procedure da espletare – afferma il vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, ...

Maltempo : plafond per Veneto - Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna : Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond di 50 milioni di euro per finanziamenti a condizioni agevolate destinati alle imprese, ai piccoli artigiani e commercianti e alle famiglie che hanno subito danni per il Maltempo che ha colpito il Veneto e il Friuli V.G. in questi giorni. Le imprese del settore Agro-Alimentare avranno inoltre la possibilita’ di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti fino ad un massimo di 24 mesi. ...

Maltempo in Friuli Venezia Giulia : disagi e allagamenti per le forti piogge : In Friuli Venezia Giulia le intense precipitazione degli ultimi giorni hanno provocato disagi in varie località: segnalati numerosi allagamenti, con conseguenze soprattutto sulla viabilità e danni alle aree private come scantinati e garage. Le zone più colpite – spiega la Protezione civile regionale – sono Cividale, Premariacco, Trivignano, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Varmo Rivignano Teor, Romans d’Isonzo. Chiusi i guadi ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : confermata la reattività nella gestione delle emergenze : “Con la prima conferenza dei servizi, chiusa a venti giorni dall’approvazione del piano di interventi da parte del Dipartimento Nazionale della Protezione civile, il Friuli Venezia Giulia conferma la sua reattivita’ ed eccellenza nel campo della gestione delle emergenze”. A sottolinearlo il governatore della Regione, Massimiliano Fedriga, dopo che oggi si e’ tenuta a Palmanova la prima conferenza dei servizi per ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : entro giugno al via i lavori per il Ponte San Martino a Ovaro : Una giornata che è una pietra miliare nella ricostruzione post Maltempo e che apre la fase operativa del piano di interventi con il via libera al cantiere per il rifacimento del Ponte San Martino di Ovaro, luogo simbolo delle alluvioni di fine ottobre. Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile ha presieduto oggi la Conferenza dei servizi per raccogliere tutti i pareri ed autorizzazioni relativi al progetto ...