MALTA PORTI CHIUSI A ALAN KURDI Marina vs Sea Eye | Salvini | io sarei il

MALTA chiude i porti alla Alan Kurdi/ Migranti - Marina schierata contro Ong Sea Eye : Sea Eye, Alan Kurdi cambia rotta a si dirige verso Malta: ma La Valletta chiude i porti e schiera la Marina. 65 Migranti a bordo, scontro Italia-Germania

Alex - il Viminale incastra Mediterranea : "Massima collaborazione a patto che portiate i migranti a MALTA" : Il Viminale e l'Italia "pronti a offrire massima collaborazione" ad Alex, la barca a vela della ong Mediterranea che ha soccorso 54 migranti nelle acque Sar libiche e che ora ha chiesto di poter arrivare a Lampedusa. Ma a un patto: che "accetti di dirigersi comunque verso Malta". Leggi anche: "Ecco

Mediterranea - MALTA : “Portiamo i vostri 54 migranti a La Valletta e ne diamo 55 a Italia”. Difesa : “Marina a disposizione” : Si trova al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa la nave Alex di Mediterranea Saving Humans che ieri ha soccorso un gommone in difficoltà con 54 persone a bordo al largo della Libia. Dal governo italiano è arrivato il divieto di avvicinarsi all’isola, mentre è Malta ad aver offerto lo sbarco. “Per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non siamo in grado di ...

Salvini : porti chiusi per nave Alex - se non andrà a MALTA sarà pirateria : Roma – Questa notte il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha firmato, di concerto con i colleghi alla Difesa e ai Trasporti, il divieto di ingresso, transito e sosta in acque territoriali italiane della nave Alex di Mediterranea. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini spiega che “Le autorita’ marittime maltesi hanno dato alla nave dei centri sociali indicazione di dirigersi verso il porto di La Valletta, dove ...