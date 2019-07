L' uomo senza pelle chiede giustizia alla Corte europea

ilgiornale

(Di domenica 7 luglio 2019) Roberto Chifari L'incredibile storia di Amuri Sferrazza che sfigurato dopo un incidentee intanto per pagarsi le cure mediche ha dato vita ad un progetto di crowfounding Quel maledetto giorno lo ricorda con estrema lucidità, anche perché è il giorno in cui è deceduta la sua identità. Un giorno come tanti, un giorno di scuola per un ragazzo che nel 1997 aveva 15 anni e una voglia matta di vivere. Un giorno che però, gli ha cambiato per sempre la vita. Per raccontarvi questa storia dobbiamo tornare indietro al 19 novembre 1997. Il protagonista di questa incredibile vicenda è Amuri Sferrazza, originario di Palermo ma trapiantato a La Noce di Borzano di Albinea, provincia di Reggio Emilia. All'uscita da scuola, in sella al suo motorino, Amuri fu investito da un furgone cassonato. Un incidente dove riportò gravissime fratture e la perdita della ...

