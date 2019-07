LIVE Usa-Olanda | Finale Mondiali calcio femminile in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Berrettini agli ottavi - out Fognini - Sousa batte Evans al quinto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata Wimbledon 2019. Si completano oggi i match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile del terzo Slam dell’anno. Sono due gli azzurri che vanno a caccia degli ottavi di finale, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Il ligure aprirà il programma sul campo 14 contro l’americano Tennys Sandgren, numero 94 del ranking mondiale, che è alla sua seconda ...

Terremoto California - inizia la grande fuga : incubo “Big One” - la Faglia di Sant’Andrea spaventa gli USA [FOTO LIVE] : La California è stata colpita alle 20:19 locali (le 05:19 della notte italiana) da un violento Terremoto di magnitudo 7.1 a 17km di profondità, nella stessa zona già colpita il giorno precedente dal sisma di magnitudo 6.4 che aveva già provocato danni. L’epicentro è stato nella Searles Valley, un po’ più a Nord del precedente, nei pressi della base della Marina di China Lake famosa per i test missilistici. Le città più vicine sono ...

Terremoto in California : nuova forte scossa fa tremare lo Stato USA [LIVE] : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.8 si è verificato nella California centrale alle 03:19:58 UTC (05:19:58 ora italiana, 20:19:58 del 5 luglio ora locale) ad una profondità di 20 km. L’evento è Stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Terremoto in California: nuova forte scossa fa tremare lo Stato USA [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Martina Fusini porta alla vittoria le azzurre del calcio con gli USA! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito anche oggi. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona serata da OA Sport. 22.57 calcio FEMMINILE – Ottava rete della Corea del Nord, al 92′ in gol Hong: con il Sudafrica finisce 8-0. 22.55 – calcio FEMMINILE – Finisce qui!!!!! USA-Italia 1-2, le azzurre sono ancora in corsa per i quarti di finale!!! 22.52 ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Martina Fusini riporta in vantaggio le azzurre del calcio con gli USA : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.27 – calcio FEMMINILE – GOOOOOLLLLL!!!!!!!!!! Martina Fusini!!!!!! L’Italia è di nuovo in vantaggio con gli USA!!!! 2-1 al 62′! 22.22 calcio FEMMINILE – Non cambia invece il punteggio tra Italia ed USA, sempre sull’1-1. 22.17 calcio FEMMINILE – Arriva il 7-0 della Corea del Nord sul Sudafrica al 56′. 22.13 BASKET – Si esaurisce il ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Italia sconfitta dal Canada nel basket maschile - azzurre raggiunte dagli USA nel calcio femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.53 calcio femminile – All’intervallo Sudafrica-Corea del Nord 0-6, USA-Italia 1-1. 21.50 basket – Finisce 96-70 tra Canada ed Italia. Pesante sconfitta per gli azzurri.25-8 il parziale degli ultimi 10 minuti. 21.46 basket – Il Canada dilaga nell’ultimo quarto: al 38′ lo score recita 90-65, parziale di 19-3 in otto minuti. 21.44 calcio femminile – ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Italia sotto col Canada nel basket maschile - azzurre raggiunte dagli USA nel calcio femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.42 calcio femminile – Pareggio degli USA: Castaneda al 30′ trova il gol dell’1-1 con l’Italia. 21.40 calcio femminile – Dilaga la Corea del Nord: 5-0 sul Sudafrica dopo quaranta minuti di gioco. 21.38 basket femminile – Russia-Argentina 60-49 (33′). 21.36 basket – Russia-Croazia 42-39 (33′), USA-Finlandia 46-47 (29′). 21.34 basket ...

LIVE Inghilterra-Usa 1-2 - Semifinale Mondiali calcio femminile in DIRETTA : gli States raggiungono la terza finale di fila! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.59 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 22.57 Gli Stati Uniti battono 2-1 l’Inghilterra in un match ricco di emozioni ed aperto fino all’ultimo considerando anche il lunghissimo recupero di 7 minuti. Press e Morgan portano per la terza volta di fila gli Stati Uniti in finale, che proveranno a conquistare per la quarta volta, la seconda di fila. Gli States dominando la ...

LIVE Inghilterra-Usa 1-2 - Semifinale Mondiali calcio femminile in DIRETTA : Houghton sbaglia il rigore e Bright si fa espellere! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 97′ È FINITA! GLI STATI UNITI CONQUISTANO LA SECONDA FINALE DI FILA! 97′ Ultimo giro d’orologio! 95′ Ammonita Parris. 94′ Occasione sciupata da Stokes che nel tentativo di cambiare rimessa, entra in campo. 92′ Gli Stati Uniti provano a perdere tempo. 90′ 7 minuti di recupero per le tante interruzioni! 89′ Dentro Staway, fuori Daly. 88′ ...

LIVE Inghilterra-Usa 1-2 - Semifinale Mondiali calcio femminile in DIRETTA : il Var annulla la doppietta di White! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75′ Mancano 15 minuti alla fine: match ancora apertissimo. 73′ Inghilterra che sta facendo prevalere il proprio schema di difesa e ripartenza: manca solo il gol del pareggio. 71′ Fuori Walsh, che aveva dato il via al gol del 2-1, dentro Moore. 69′ Il Var annulla tutto! Fuorigioco millimetrico della centravanti inglese. 68′ Grande palla per la capocannoniere del ...

LIVE Inghilterra-Usa 1-2 - Semifinale Mondiali calcio femminile in DIRETTA : gli States non chiudono il match! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65′ Non ce la fa una delle migliori giocatrici, dentro Mewis. 64′ Problemi fisici per Lavelle che però non vuole lasciare il campo. 63′ Gli Stati Uniti sono alla ricerca del tris. 61′ Inghilterra che non riesce ad impostare: pressing asfissiante degli States. 59′ CHE ERRORE DI TELFORD! Ma Press le restituisce il favore: palla persa dalla #1, ma Press al posto di ...

LIVE Inghilterra-Usa 1-2 - Semifinale Mondiali calcio femminile in DIRETTA : si riparte a Lione! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54′ Ertz ci prova da fuori! Palla centrale. 52′ Brutto fallo di Scott in area di rigore: sta lasciando correre un po’ troppo l’arbitro brasiliano. 50′ Blocca Naeher sulla rovesciata di White! Ma si tratta di un’azione dubbia: fuorigioco iniziale e forse vari tocchi di mano. 49′ Ripresa caratterizzata da diverse interruzioni. 47′ Ammonita Horan in ...

LIVE Inghilterra-Usa 1-2 - Semifinale Mondiali calcio femminile in DIRETTA : States in vantaggio all’intervallo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.48 Gli Stati Uniti finiscono in vantaggio la prima frazione grazie ad un match votato all’attacco, sbloccando subito il match con Press, raddoppiando con Morgan, che segna il sesto gol e risponde la sua rivale per la classifica cannonieri White che aveva firmato il momentaneo pareggio. FINE PRIMO TEMPO 46′ Finisce qui la prima frazione. 45′ 1 minuto di recupero. 44′ ...