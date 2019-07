LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 7 luglio Sciabolatori out nei quarti

oasport

(Di domenica 7 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE14.45 SCHERMA – A differenza di quanto accaduto per le spadiste, glisi fermano ai: vince la Corea in maniera abbastanza netta, imponendosi per 45-34. 14.40 VOLLEY FEMMINILE – Si affrontano nella fase a gironi Giappone-USA, Russia-Canada ed Ungheria-Cina Taipei. 14.37 VOLLEY – Partita la sfida tra Francia e Canada. 14.28 TAEKWONDO – Sono in corso le semifinali maschili e femminili con i nostri Umberto Pastore ed Elena Blundo. 14.16 TIRO A SEGNO – Nella finale della pistola ad aria compressa da 10 metri femminile oro all’iraniana Dorsa Arabshahi con 240,1, record delle, argento alla sua connazionale Haniyeh Rostamiyan (238,7), bronzo alla sudcoreana Minjung Kim (218,7). 14.04 VOLLEY – Sempre per quanto riguarda la fase a ...

