LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 7 luglio Scattano le finali di specialità

(Di domenica 7 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE17:09 GINNASTICA ARTISTICA – ARGENTO PER MORI! L’azzurra termina la sua gara sulla trave dietro soltanto alla giapponese Hatekada, quinta l’altra italiana Ferlito. 17:07 SCHERMA – Al primo cambio in pedana 3-1 per l’Italia sulla Russia nella finale spada femminile! 17:06 GINNASTICA ARTISTICA – La giapponese Hatekada realizza il punteggio di 13.000 e supera la nostra Mori, manca l’ultima atleta. 17:04 SCHERMA – Iniziata la finale di spada a squadre femminile tra Italia e Russia. 17:02 GINNASTICA ARTISTICA – Purtroppo solo 12.400 per Carlotta Ferlito che è quarta, a questo punto medaglia certa per Lara Mori, in testa quando mancano due esibizioni. 16:57 GINNASTICA ARTISTICA – Tocca a Carlotta Ferlito, sempre in testa Lara Mori in 12.850 ...

