LIVE Madagascar-Repubblica Democratica del Congo 2-2 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA

(Di domenica 7 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA. 93′ Tiro potente ma che termina altissimo. 92′ Fallo a circa trenta metri dalla parta su Andriamatsinoro, si incaricherà lui della battuta. 90′ Saranno 3 i minuti di recupero. 90′ Cross di Meschack da calcio d’angolo, imperioso stacco di Mbemba che riporta in corsa i Leopardi. 90′ MBEMBAAAAAAAAAAA GOOOOOOOOOOOL! PAREGGIA LADEL. 89′ Secondo cambio per ilesce Nomenjanahary autore di una buona prova, in campo Caloin. 88′ Mpeko continua a spingere sulla destra il suo cross viene ancora una volta allontanato dalla difesa degli Scorpioni. 87′ LADELCHIEDE UN RIGORE! Bolasie si incunea in area e finisce a terra, per l’arbitro si può continuare. 86′ Amada recupera palla sulla tre quarti e prova un destro ...

