LIVE Madagascar-Repubblica Democratica del Congo 2-1 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA

(Di domenica 7 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA. 81′ I Leopardi spingono sull’acceleratore, palla sulla sinistra per Bolasie che prova il cross la palla finisce di poco alta sulla traversa. 80′ Andriamatsinoro prova un tiro su punizione da oltre quaranta metri, palla sul fondo. 78′ Metanire dalla sinistra serva il pallone per Andriatasima che lasciato liberissimo batte il portiere con un colpo di testa in tuffo. Scorpioni di nuovo in vantaggio! 78′ GOOOOOOOOOOOOL MADAGASCAAAAAAR! ANDRIATASIMAAAAAAAAA 76′ Punizione dalla tre quarti per i Leopardi, Bolasie mette dentro un ottimo pallone, il portiere anticipa di un soffio Bakambu 74′ INCREDIBILE OCCASIONE PER LADEL! Assombalonga entra in area supera il diretto avversario e da buonissima posizione spedisce di un soffio alla sinistra del portiere. 73′ I ...

