LIVE Algeria-Guinea 3-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | Ounas chiude la sfida!

oasport

(Di domenica 7 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA83′ Atal recupera palla, detta il passaggio a Mahrez, cross in mezzo dove il gran movimento di Bounedjah mette fuori causa il difwnsore eddeve soltanto mettere dentro.3-0. 83′ GOOLLLLL!!!!!!!!!!!! TRISAAAA!!!! 82′ Seconda sostituzione dell’: esce Guedioura, entra Boudaoui. 79′ Ultimo cambio per la: esce Yattara, dentro Kamano 77′ Cooling break. 76′ Primo cambio: fuori Belaili, dentro72′ Partita che ora non è molto piacevole, l’controlla agevolmente e si affida a qualche sporadica folata per cercare il tris.non pervenuta in avanti. 68′ Secondo cambio per la: fuori Cissé, entra Lass. 66′ OCCASIONE PER MAHREZ! Botta dall’interno dell’area di rigore, stavolta Koné ...

zazoomblog : LIVE Algeria-Guinea 1-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: si riprende dal vantaggio firmato da Belaili - #Algeria-Gu… - zazoomnews : LIVE Algeria-Guinea 1-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: si riprende dal vantaggio firmato da Belaili - #Algeria-Gu… - zazoomnews : LIVE Algeria-Guinea 0-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: Mahrez prova ad illuminare la scena in avvio - #Algeria-Gu… -