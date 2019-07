LIVE Algeria-Guinea 1-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | si riprende dal vantaggio

oasport

(Di domenica 7 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50′ Laaumenta il pressing, alzando molto anche la linea difensiva. Mahrez fermato già due volte in fuorigioco, ma le chiamate erano al limite. Ricordiamo che il VAR sarà presente soltanto dai quarti della competizione. 47′ Sembra aver iniziato con altro piglio la. INIZIO SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO.1-0 44′ Traoré recupera palla sulla trequarti e calcia dal limite, ma la conclusione è fuori misura. 41′ Bella occasione sciupata da Mahrez: laconcede sempre qualcosa in difesa. 38′ Lungo fraseggio della, che sta crescendo negli ultimi minuti. 34′ Traoré punta Benlamri, ma il difensore algerino non si fa superare.evanescente in avanti. 31′ Prova ad alzare il baricentro la, ma sono pochissimi gli inserimenti in area e M’bolhi non ...

zazoomblog : LIVE Algeria-Guinea 1-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: Belaili spacca il match con un gran gol! - #Algeria-Guinea… - zazoomnews : LIVE Algeria-Guinea Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Algeria-Guinea #Coppa #d’Afric… - zazoomblog : LIVE Algeria-Guinea 0-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: inizia il match! - #Algeria-Guinea #Coppa #d’Africa -