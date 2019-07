Le notizie del giorno (ore 19.30)

Ultime notizie Roma del 07-07-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno livello alexthelionet mediterranea con 41 migranti a bordo appoggiato il blocco è attaccato nel porto di Lampedusa migranti sono sbarcati per effetto del sequestro Penale del fallimento l’equipaggio è il capitano come fa sapere i criminali sono indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina siamo assolutamente sereni perché convinti di aver ...

Le notizie del giorno (ore 11 - 30) : IRAN AVVIA L'ARRICCHIMENTO DELL'URANIO E RILANCIA "TRA 60 GIORNI NUOVE VIOLAZIONI SUL NUCLEARE" Come annunciato, Teheran comincia il suo distacco dall'accordo del 2015 già abbandonato dagli Usa. Un'ulteriore fase di superamento dei limiti scattera' entro due mesi "se non si troverà una soluzione con i Paesi firmatari". Mercoledì 'riunione speciale' dell'Aiea. HONG KONG, I MANIFESTANTI TORNANO IN PIAZZA Nuova protesta, la prima dopo ...

Le notizie del giorno – Il punto sui ripescaggi - prima espulsione per Messi - Ghirelli sul Palermo : ripescaggi IN SERIE B E SERIE C – E’ un’altra estate caldissima per quanto riguarda i ripescaggi in Serie B e Serie C, il forfait più pesante è stato sicuramente quello del Palermo che ha liberato un posto nel campionato cadetto, è iniziata la corsa alla riammissione, Venezia e Padova hanno presentato la domanda, nei prossimi giorni la Commissione criteri infrastrutturali e la Covisoc valuteranno tutti i requisiti e poi si deciderà ...

Le notizie del giorno (ore 21.30) : ALEX APPRODA A LAMPEDUSA, SALVINI VIETA LO SBARCO E ATTACCA: "LASCIATO SOLO NEL GOVERNO" Il veliero di Mediterranea entra in porto: "Lo stato di necessità non consentiva di attendere oltre". Anche la Alan Kurdi preme per sbarcare sull'isola. Il vicepremier: "Non sono salvatori, ma complici degli scafisti". Poi l'accusa a Trenta e Tria: "Mi farebbe piacere che fossero con me". Fonti della Difesa: "Abbiamo offerto supporto ma il Viminale lo ...

Le notizie del giorno (ore 19.30) : ALEX APPRODA A LAMPEDUSA, IRA DI SALVINI: "NON AUTORIZZO LO SBARCO" Il veliero di Mediterranea entra in porto, accolta da uno schieramento di forze dell'ordine: "Lo stato di necessità a bordo non consentiva di attendere oltre". Anche la Alan Kurdi preme per sbarcare sull'isola. Il vicepremier: "Non sono salvatori ma complici degli scafisti". Il ministro tedesco Seehofer lo incalza: "Cambi politica e apra i porti". La risposta: ...

Le notizie del giorno (ore 17.30) : ALEX APPRODA A LAMPEDUSA, IRA DI SALVINI. LA GUARDIA COSTIERA LIBICA: "AIUTANO I TRAFFICANTI" Il veliero di Mediterranea respinge l'ordine della Gdf di fermarsi ed entra in porto, accolta da uno schieramento di forze dell'ordine: "Lo stato di necessita' a bordo non consente di attendere oltre". Anche la Alan Kurdi preme per sbarcare sull'isola. Il vicepremier: "Non sono salvatori ma complici degli scafisti". Calderoli: "Dalle Ong sfida ...

Ultime notizie Roma del 06-07-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno esponente italiano nella commissione europea io la riserva non ce l’ho ma il nome lo discuto prima con gli altri e con i giornalisti sono le parole del vicepremier Matteo Salvini che sottolinea non manda Bruxelles nemico del mio paese spiega poi che la scelta ricadrà su una politica L’Era dei tecnici mi sembra ...