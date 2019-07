Le notizie del giorno ore 11 | 30

agi

(Di domenica 7 luglio 2019) IRAN AVVIA L'ARRICCHIMENTO DELL'URANIO E RILANCIA "TRA 60 GIORNI NUOVE VIOLAZIONI SUL NUCLEARE" Come annunciato, Teheran comincia il suo distacco dall'accordo del 2015 già abbandonato dagli Usa. Un'ulteriore fase di superamento dei limiti scattera' entro due mesi "se non si troverà una soluzione con i Paesi firmatari". Mercoledì 'riunione speciale' dell'Aiea. HONG KONG, I MANIFESTANTI TORNANO IN PIAZZA Nuova protesta, la prima dopo l'assalto al Parlamento della ex colonia britannica. Migliaia di persone in corteo verso la stazione dei treni per la Cina. ALEX: MIGRANTI NELL'HOTSPOT DI LAMPEDUSA E IL COMANDANTE UNICO INDAGATO, SULLO SBARCO È POLEMICA NEL GOVERNO Salvini attacca Tria e Trenta: mi hanno lasciato solo. Botta e risposta tra la Difesa e il Viminale: "Avete respinto offerta di supporto", "Mai rifiutata la collaborazione dei militari". Il titolare del Mef: la ...

