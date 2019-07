Le foto della Festa di San Firmino a Pamplona

Maltempo - le incredibili immagini della disastrosa grandinata di Stroppiana : case distrutte - animali uccisi [foto] : La grandinata che nella scorsa notte ha colpito la Provincia di Vercelli poteva provocare una strage: fosse successo in pieno giorno, le conseguenze sulla popolazione sarebbero state drammatiche. La grandine, grossa come mele, ha ucciso molti animali e distrutto decine di automobili, ma anche verande, tetti, finestre, infissi, serrande e balconi. Le immagini che arrivano da Stroppiana sono davvero incredibili (vedi gallery scorrevole a corredo ...

I 120 anni della Fiat - Come eravamo - foto GALLERY : Dopo il centenario della Citroën, celebrato da poche settimane, è tempo di un altro grande anniversario nel mondo dellauto: i 120 anni della Fiat. Costituita l11 luglio del 1899 Come società Fabbrica Italiana Automobili (la parola Torino sarebbe stata aggiunta in un successivo cambio di denominazione sociale), la Casa piemontese ha dato vita a una lunga serie di modelli iconici, che raccogliamo nella nostra galleria di immagini, molti dei quali ...

[foto] Primo allenamento a Dimaro - tanti applausi per gli azzurri - il report della seduta : Primo giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri sosterranno il ritiro estivo in Val di Sole fino al 26 luglio. Ecco la photogallery del Primo allenamento : #Napoli, inizia la nuova stagione… sotto la bufera! | LE FOTO — Corriere dello Sport (@CorSport) July 6, 2019 Leggi anche : Benevento, Filippo Inzaghi si presenta: “Orgoglioso di essere qui. Con questo pubblico conquisteremo la A” Fabian Ruiz dopo il ...

Eden fotomodella/ Cena a base di blatte - vermi - locuste e grilli - Ciao Darwin 7 - : Eden Fotomodella, una delle concorrenti protagoniste della puntata di questa sera di Ciao Darwin 7, in onda in replica su Canale 5

Coppa d’Africa - Uganda-Senegal 0-1 : Mané regala i quarti ai Leoni della Teranga [foto] : Coppa D’AFRICA – E’ il Senegal la seconda qualificata ai quarti di Coppa d’Africa. La squadra guidata da Mané vince 1-0, grazie al gol del giocatore del Liverpool. Primi minuti di gara molto nervosi: tanti falli, poco gioco. Al 15′ il Senegal passa in vantaggio con Sadio Mané: bella conclusione di sinistro sul palo lontano a battere il portiere ugandese. Le Gru rispondono con Okwi che scarica un missile dalla ...

Temptation Island 2019 - la mamma di Katia Fanelli : La vita segreta della bionda fotonica : “Sono stata felicissima per quest’occasione arrivata per Katia e Vittorio. La prima volta che ha deciso di partecipare ai casting, Katia è venuta da me e mi ha detto: “mamma, ho voglia di fare un’esperienza nuova”…”, Giovanna, la mamma di Katia Fanelli, la bionda “fotonica” di Temptation Island 2019, parla della figlia prima del suo ingresso nel reality estivo Mediaset.\\ Katia è come la vediamo sul piccolo schermo: “Frizzante, esattamente ...

fotocamera innovativa ci fa vedere il mondo nascosto della luce polarizzata : Un gruppo di ricercatori della John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences dell’Università di Harvard – primo firmatario il fisico italiano Federico Capasso – ha realizzato una Fotocamera in miniatura, senza parti mobili, capace di catturare la luce polarizzata, invisibile all’occhio umano. È una scoperta con grande potenziale perché si potrebbe applicare nell’ambito dei satelliti che studiano ...

Cerimonia della Moneta beneaugurante per la nuova nave traghetto dello Stretto di Messina [foto] : Si è tenuta quest’oggi, presso la sede dei cantieri Cimar di San Giorgio di Nogaro – parte della holding Genova Industrie Navali (GIN) – la tradizionale Cerimonia della Moneta per la nuova nave traghetto di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) destinata ai collegamenti nello Stretto di Messina e commissionata alla Associazione Temporanea d’Imprese composta da T. Mariotti e da San Giorgio del Porto, entrambi soci fondatori ...

Bianca Guaccero - show piccantissimo in spiaggia : le foto pazzesche della conduttrice : Bianca Guaccero è una sirena a Formentera. Fa il bagno, salta, gioca, scatta foto. In bikini nero è uno spettacolo ed appare spensierata anche se senza un compagno. Bianca il prossimo anno tornerà al timone di Detto Fatto. “Questo show mi ha cambiato la vita”, confessa intervistata tra le pagine di

Stromboli - la grande eruzione del 1930 : l’evento più violento e distruttivo della sua storia [foto] : L’eruzione dell’11 settembre del 1930 risulta l’evento più violento e distruttivo nella storia registrata dell’attività del vulcano Stromboli, che da ieri pomeriggio tiene tutti con il fiato sospeso dopo le violente esplosioni che hanno ucciso una persona e costretto i turisti ad abbandonare l’isola in fretta e furia e in preda al panico. Nel 1930, non ci fu un apparente segnale di quanto stava per avvenire, ad eccezione di maggiori emissioni di ...

Uomini e Donne : pubblicate le foto della villa esplosa di Anna e Carmine - lei ancora grave : In questi giorni il popolo di Uomini e Donne è stato travolto da una notizia davvero sconvolgente. Due concorrenti del trono over del programma di Maria De Filippi sono stati vittime di un incidente molto grave. Stiamo parlando di Anna e Carmine. Nel corso della mattinata del 24 giugno, la loro villetta in un paesino in provincia di Avellino è esplosa a causa di una fuga di gas. Lui, 81enne, se l'è cavata solo con qualche scottatura e piccole ...

Prime foto della serie TV Dracula - dai creatori di Sherlock con Claes Bang protagonista : I fan di Sherlock non saranno molto felici per questa notizia. Mark Gatiss e Steven Moffat hanno accantonato le avventure del detective interpretato da Benedict Cumberbatch per concentrarsi su un altro progetto. Il duo ha svelato le Prime foto della serie TV Dracula, la loro nuova creatura che arriverà prossimamente sul piccolo schermo. L'attore danese, Claes Bang, si mostra nelle spaventose immagini di Dracula, personaggio letterario nato ...

Ecco le novità della Google fotocamera 6.3 in anteprima : foto notturna è ora al centro di tutto : Ecco le tante novità della Google Fotocamera 6.3 emerse dalla beta leaked di Android Q! L'articolo Ecco le novità della Google Fotocamera 6.3 in anteprima: Foto notturna è ora al centro di tutto proviene da tuttoAndroid.

Ecco come installare l’APK della Google fotocamera su Samsung Galaxy M40/A60 : Samsung Galaxy M40 (Galaxy A60) impiega un SoC Snapdragon, il che rende possibile installare un APK modificato dell'app Google Fotocamera (GCam) per ottenere prestazioni ancora migliori dalle tre fotocamere posteriori dello smartphone. L'app Google Fotocamera permette di effettuare un salto di qualità notevole nella qualità delle foto acquisite dal Galaxy M40, seppur con qualche limitazione. L'articolo Ecco come installare l’APK della ...