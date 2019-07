Le Colline del Prosecco sono patrimonio Unesco

blogo

(Di domenica 7 luglio 2019) A Baku, in Azerbaigian, in occasione della 43esima sessione del Comitato delMondiale, ledeldi Conegliano e Valdobbiadenestate riconosciuteMondiale dell'Umanità. Sul posto erano presenti il governatore del Veneto Luca Zaia e il ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo Gianmarco Centinaio, entrambi della Lega, che hanno lavorato insieme con il ministero degli Esteri, quello per i Beni e la Attività Culturali e il Comitato promotore della candidatura.Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, tramite un comunicato della Farnesina, ha dato l'annuncio ufficiale della "vittoria", che era già stata ampiamente festeggiata via social network da Zaia, che ha trasmesso in diretta la proclamazione sulla sua pagina Facebook. Moavero Milanesi ha scritto."Le splendidedeldi Conegliano e ...

