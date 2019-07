Le colline del prosecco diventate patrimonio Unesco dell' umanità

agi

(Di domenica 7 luglio 2019) Il paesaggiodi Conegliano e Valdobbiadene è il 10 sito al mondo che rientra nelcome "paesaggio culturale", un paesaggio moato da un'interazione uomo-ambiente in continua evoluzione. La candidatura era stata avanzata per la prima nel 2010 e nel 2017 aveva ricevuto il sostegno'allora ministro per le Politiche agricole, Maurizio Martina, anche se alcune sigle ambientaliste come Wwf e Legambiente avevano criticato gli effettia viticoltura intensiva e'uso dei pesticidi nella produzionedel Trevigiano. Lo scorso anno l'iscrizione era stata rinviata all'ultimo per soli due voti, quelli di Spagna e Norvegia. Tra Conegliano a Valdobbiadene ci sono 30 chilometri dicon versanti ripidissimi ricoperti di vigneti che rappresentano il mondo del. In questo territorio negli anni '60 è nata la prima strada ...

matteosalvinimi : Baku, poco fa le colline del #Prosecco diventano Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco! Evviva!!! - repubblica : ?? #Unesco: le colline del #prosecco sono patrimonio dell'Umanità - ItalyMFA : #Moavero: 'Le colline del #prosecco da oggi sono Patrimonio Mondiale dell'Umanità@UNESCO. Grazie alla loro bellezza… -